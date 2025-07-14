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河南攤商遭公安帶走 遺留的西瓜遭民眾集體哄搶

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸再傳哄搶事件，這次是河南商丘民眾哄搶攤商遺留的西瓜。（圖／截圖自影片）
中國大陸再傳哄搶事件，這次是河南商丘民眾哄搶攤商遺留的西瓜。（圖／截圖自影片）

中國大陸再傳哄搶事件。據山東大眾日報報導，多位網友爆料稱，河南商丘永城市開源路一名賣西瓜的攤販，因西瓜攤佔據了半邊馬路，7日與前來處理的城管、民警發生衝突後自己開車碾軋西瓜，該名攤商隨後遭民警帶走，結果遺留在馬路和車上的西瓜竟遭當地民眾集體哄搶。

報導稱，網友拍攝的影片顯示，這名攤商的西瓜在馬路一側鋪開，占據了半邊馬路，路過的汽車和公車只能從另外半邊馬路行駛。

周圍的商戶表示，這名攤商在此擺攤已有一年多，之前賣過黃瓜、西紅柿等，現在天熱了，便開始賣西瓜。最初賣瓜的時候並沒有攤開賣，後來就有點離譜了，鋪開的西瓜占了半個馬路，很影響通行。「有人投訴後，城管找過這位攤販好幾回，都沒能讓他讓地方。」

附近一家店家王姓女店主稱，這個攤商擺攤的面積太大了，對大家來說很不方便，有時候想要從那裡路過也過不去，「因為他把那一塊全擺滿了」。

「（賣西瓜）擺大面積的時候應該在一個月內，但是他在那裡擺攤是長期的。」王姓女店主說，「他在原本的攤位旁邊擺了滿滿一地西瓜，然後旁邊又放了輛車，上面拉的也全是西瓜」；「城管管了好幾次，每一次他都是跟城管鬧，城管覺得他年齡大了，最後就不了了之了」。

據稱，7月7日下午3點左右，城管再次與攤商溝通，因有人報警，警察也來到現場處理。之後這名攤商與警察爆發衝突，用西瓜砸警察，並在大街上脫掉了衣服，更自己開車把西瓜給碾軋了，隨後這名攤商就被警察帶走。

王姓女店主表示，當時現場有很多人圍觀，在商販被帶走後，地上殘留著被軋壞的西瓜，還有不少西瓜外觀看起來完好無損，就被圍觀的人抱走了很多，「不知道是誰說地上的西瓜沒人要，好多人都去拿了。」

「有拿回去的人說，西瓜不能吃。」王姓女店主稱，這名攤販剩下的那些西瓜因為在地上放的時間長了，很多其實已經不能吃了。「一直在那放著，不知道的人會買，像我們這些鄰居都不會買。」

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