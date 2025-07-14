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少子化衝擊 專家估2025中國再有2.6萬所幼兒園消失

中央社／ 台北14日電

少子化影響中國的學前教育，繼去年減少2.11萬所幼兒園之後，專家預估中國各地今年可能再有2.6萬所幼兒園消失。

香港星島日報網今天報導，湖南省長沙縣開辦12年之久的楚天世紀城幼兒園本月1日突然停園；廣東省英德市百花幼兒園則於6月11日關停；更早之前的5月8日，安徽省六安市裕安區20所私立幼兒園申請終止辦學。

報導表示，中國出生率持續走低，少子化衝擊學前教育，越來越多幼兒園關停，例如在幼教行業打拚20餘年的幼兒園長敬雅真，曾經帶領一家擁有489名員工的集團公司，年產值人民幣5000萬元（約合新台幣2億元），但幾年前陷入困境，累計欠下2000多萬元債務，旗下12家幼兒園陸續關閉，「我特別希望能保住現有的這4家」。

據表示，敬雅真的經歷是中國學前教育行業陣痛的典型縮影。中國教育部統計顯示，2024年中國共有25.33萬所幼兒園，比2023年減少2.11萬所，專家預估今年可能再有2.6萬所幼兒園消失。

許多專家預估，到了2030年，中國的幼兒園可能降至16.37萬所，也就是未來每年平均關停1.5萬所。此外，小學、初中、高中乃至大學都可能出現關閉潮。

從事幼教行業31年的陳琳也感嘆，「太艱難了，也許明年就熬不下去了」。陳琳原本經營3家幼兒園，目前僅剩1家，也面臨生源不足的問題。她回憶稱，2020年、2021年根本無需主動招生，都是家長主動上門；2023年後招生異常困難，60個孩子畢業，只能再招到20個左右。

中國業內人士認為，在出生率下降、老齡化加劇背景下，幼兒園需尋找新發展方向，包括轉型為托育中心、養老服務機構、社區服務中心等。

少子化

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