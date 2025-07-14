害女大生恐遭退學 Zeus批陸網友只會發表仇恨評論

「出軌Zeus女生被學校開除」13日衝上大陸微博熱搜第一後，烏克蘭前電競選手Zeus隨即在社交平台連發兩文，澄清他未婚也沒有女友，並稱在意識到事情的嚴重性後，他就立即刪除相關影片。

Zeus強調，他從未說過中國女孩很隨便（Chinese girls are easy ），他非常尊重中國和中國文化。Zeus說，「我沒有做錯任何事。唯一遺憾的是，那位女孩從未提過她有男朋友。」

Zeus也批評大陸媒體和網友，「但你們的行為太糟糕了——你們不去尋求真相，反而只會發表充滿仇恨的評論。這並不能證明你們是好人」。

這起事件的起因為，大連工業大學學生工作部（處）網站日前發布「關於擬給予李某某同學開除學籍處分的公告」，內容為：

「李某某同學：鑒於你2024年12月16日的不當行為，造成了惡劣的負面影響。根據《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款及《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，擬給予開除學籍處分。學校於2025年4月15日至2025年4月24日已通過直接送達、郵寄送達、留置送達等方式向你送達《大連工業大學學生違紀擬處分告知書》。為充分維護各方權利，現開展公告送達。自本公告發出之日起經過60日即視為送達。如有異議，請在9月7日前，以書面形式或口頭形式進行陳述或申辯。特此公告。」

山東大眾報業集團旗下新媒體《海報新聞》指出，據《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，與外國人不正當交往，有損國格、校譽的，視情節給予記過及以上處分。

報導稱，據了解，Zeus，1987年出生，是烏克蘭一名已經退役的職業電競選手，而且已婚。網傳其於2024年12月在自己的粉絲群發布影片稱，自己與一名中國女生發生性關係，網傳女生為大連工業大學一名在校生。

這起事件在大陸引發廣泛關注，連環球時報前總編輯胡錫進13日都在微博發文評論，並公布這名女大生的全名。胡錫進稱， 21歲的李姓女大生「無疑做錯了，讓她個人、前男友以及她的父母都蒙羞了。大連工業大學認為她影響了校譽，這點我同意。」

文章表示，「但說她有損國格，這非常值得商榷。一個女生與外國已婚男士偷情就有損國格了？這個認知和定性極不嚴肅。我覺得倒是那只烏克蘭豬把與女孩親熱的視頻發到網上炫耀，才是侮辱了烏克蘭的國格，關心了這個信息的外國公眾會因此對烏克蘭男人的道德水準發生一次跳水式看低。」

胡錫進認為，這名女大生「理應受到譴責」，「她有男朋友，還這樣做，增加了她的錯誤程度」；「李ＸＸ沒有損害中國國格，倒是因為她犯這個錯誤而被開除學籍如果被傳到外界，會比她犯那個道德錯誤引來更多錯愕。」

因此胡錫進呼籲中國有關方面對Zeus實施經濟制裁，並永久禁止他進入中國大陸和香港、澳門。至於大連工業大學對李姓女大生開除學籍決定，則應改為記過或留校察看。