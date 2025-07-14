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中國北方高溫 鄭州將現44度天津用電創紀錄

中央社／ 台北14日電

中國北方多地仍持續高溫，山東和河南局部近日超過攝氏40度，河南省會鄭州市預計明天可能出現44度。受天氣影響，天津用電量創下紀錄，冷氣在東北的銷售量激增，安裝還得排隊等待。

綜合大河報等媒體報導，據中國天氣網，受副熱帶高壓影響，河南12日起一週將現持續性高溫悶熱天氣，14日至16日將是此輪高溫天氣最強時段。部分地區接近甚至刷新歷史紀錄，其中河南鄭州15日預料最高氣溫44度。

預計華北中南部、黃淮、江漢及陝西中部等地將持續5至8天35度以上高溫，河南、山東西部、河北南部、陝西關中等部分地區最高氣溫39至42度。

河南省防災減災救災委員會辦公室要求各地有關部門做好高溫天氣災害防範應對工作。山東省防減救災辦、省政府安委辦12日召開會議，強調要確保不因高溫天氣出現大面積停氣、停水、停電，以及應對暴雨等極端天氣。

港媒明報報導，為避暑，山東青島為清潔工人、外賣員、速遞員設置「愛心驛站」。安徽合肥、江西南昌、廣東深圳等地在地鐵站設置區域供戶外勞動者消暑。湖北鐵路部門在火車站室外空間開啟噴淋系統為旅客降溫。河北石家莊日間開放7處防空洞供市民避暑，日均接待逾3000人，計劃開放兩個月。

受持續高溫影響，天津電網負荷持續攀升，11日中午達1922萬千瓦，創歷史新高。中央廣播電視總台引述中國國家電網天津電力調度控制中心副主任楊曉靜表示，天津地區用電高峰期約4成電力用於冷氣。

在冷氣並不普遍的東北，遼寧、吉林、黑龍江近日對冷氣機需求激增逾3倍，其中7成用戶為首次安裝。冷氣公司還從全國各地緊急調人支援遼寧、吉林、黑龍江的冷氣安裝。

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