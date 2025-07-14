陸生在港屢墜電信詐騙案 最高被騙3722萬元
香港警方公布，今年前5個月，有49名在港讀大學的中國大陸學生墜入電信詐騙案，當中一人被騙金額超過港幣1000萬元（約合新台幣3722萬元）。
綜合本地媒體的報導，香港警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察黃知雯昨天說，今年頭5個月，警方接獲2574起電信詐騙案，較去年同期上升近2成，全部損失金額為港幣4.3億元，較去年同期下跌近6成半。
她說，當中49名受害人為陸生，人數較去年同期下跌近4成，全部損失金額為4400萬元，占整體損失金額約10%，較去年同期減少近4成。
她補充說，其中一名受害陸生於4月接到假冒官員的騙徒來電，在此後的3個月內，這名陸生多次轉錢給對方，共計損失超過1000萬元。
雖然涉及陸生的電信詐騙案件有所下降，但香港及中國的執法部門為了增強陸生的防騙意識，上月製作了一些宣傳防騙的影片並安排在中國社群媒體播放。
近幾年來，在港升讀大學的陸生不斷墜入電信詐騙案。此外，最近香港也出現針對陸生的租房騙案，有陸生在租房時損失一年租金，警方也為此加強宣傳如何預防這種新型詐騙案。
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