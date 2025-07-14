快訊

川普25%關稅重擊 優先談判的日本哪裡算錯了？

MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

陸生在港屢墜電信詐騙案 最高被騙3722萬元

中央社／ 香港14日電

香港警方公布，今年前5個月，有49名在港讀大學的中國大陸學生墜入電信詐騙案，當中一人被騙金額超過港幣1000萬元（約合新台幣3722萬元）。

綜合本地媒體的報導，香港警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察黃知雯昨天說，今年頭5個月，警方接獲2574起電信詐騙案，較去年同期上升近2成，全部損失金額為港幣4.3億元，較去年同期下跌近6成半。

她說，當中49名受害人為陸生，人數較去年同期下跌近4成，全部損失金額為4400萬元，占整體損失金額約10%，較去年同期減少近4成。

她補充說，其中一名受害陸生於4月接到假冒官員的騙徒來電，在此後的3個月內，這名陸生多次轉錢給對方，共計損失超過1000萬元。

雖然涉及陸生的電信詐騙案件有所下降，但香港及中國的執法部門為了增強陸生的防騙意識，上月製作了一些宣傳防騙的影片並安排在中國社群媒體播放。

近幾年來，在港升讀大學的陸生不斷墜入電信詐騙案。此外，最近香港也出現針對陸生的租房騙案，有陸生在租房時損失一年租金，警方也為此加強宣傳如何預防這種新型詐騙案。

電信詐騙

延伸閱讀

港資產代幣化商機大 穩定幣一旦落地 打開兆元級新市場大門

香港現新股上市潮 李家超：內聯外通優勢 有利內企出海

國際教育樞紐地位吸非本地生 港下半年私宅租金有望破頂

香港劏房租金跌2% 房屋局長料未來再下調 整體房租升8%

相關新聞

達賴喇嘛不怨恨中國？如何實踐化痛苦為修行

思索當我們面臨令人望而生畏甚至感覺無助的處境時，如何堅持我們的決心。當看不到盡頭的可怕痛苦襲來，感到灰心喪志是人之常情。這是西藏境內的藏人心境，也是諸多在壓迫政權下渴望自由者的體驗，必然也是一九八九年在北京遭受鎮壓的眾多學生心中洶湧難抑的感受。一九五○年其後數年當中，我心中也多次生起類似的感受，必須修持保有希望的心情。

害女大生恐遭退學 Zeus批陸網友只會發表仇恨評論

「出軌Zeus女生被學校開除」13日衝上大陸微博熱搜第一後，烏克蘭前電競選手Zeus隨即在社交平台連發兩文，澄清他未婚也...

港媒：甘肅鉛中毒輿情風波 恐導致「信任危機」

香港星島日報指出，近日中國大陸最大的輿情風波，莫過於甘肅天水一間幼稚園爆出集體鉛中毒案，共有233學童血鉛異常，可能影響...

熱播劇《難哄》帶動旅遊潮 網紅城市促兩岸文化交流？

從《去有風的地方》的恬靜田園，到《難哄》的重慶街道，中國大陸影視作品一再抓住觀眾視線。然而，這些熱播劇不僅贏得收視佳績，現在還成為兩岸文化交流的新契機？劇中精心選擇的拍攝地掀起旅遊熱潮，吸引遊客慕名打卡。影視創作如何巧妙結合地景與人文，進一步促成兩岸深層互動，謎團尚待揭開；影視旅遊背後的文化碰撞，或許正以靜水流深之姿促成交流新模式？

陸數位平台爆雷 200萬人受害

在各路資本紛紛爭搶穩定幣牌照之際，竟有非法投資理財平台借著穩定幣的名號大肆實施詐騙行徑。一個名為「DGCX鑫慷嘉」的數位...

陸首艘自主設計建造 科考船「同濟」號交船

由大陸中船旗下黃埔文冲自主設計建造，大陸首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號13日在上海正式交付。與以往的科考船相比，「同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。