港媒：甘肅鉛中毒輿情風波 恐導致「信任危機」

香港星島日報指出，近日中國大陸最大的輿情風波，莫過於甘肅天水一間幼稚園爆出集體鉛中毒案，共有233學童血鉛異常，可能影響神經系統的發育。在民情洶湧之下，天水官方才發布調查報告證實事件，並稱是幼稚園園長為增加收益，將彩繪顏料添加進食品導致。

但不少患兒家長及網友卻認為案件疑點重重。有網友發現彩繪顏料和食用色素價格差距有限，「省錢」動機難以成立。也有的將懷疑方向放在了環境汙染，包括水源，土壤，空氣。

甘肅省前天不得不宣布提級調查此案，成立省委省政府調查組，由省委書記、省長親自掛帥，大陸國務院食安辦也派出工作組督辦。

星島日報表示，其實不排除這是孤立事件。如果是環境汙染，為何天水市其他地方沒有發生血鉛中毒？但民眾之所以質疑，就是因為「對地方政府不信任」。有人慨嘆，如果大陸現在還有調查記者，展開獨立調查，包括採訪顏料廠家、獨立取食品、環境樣本送檢，就不會發生這種「信任危機」了。

同樣位處西北的陝西榆林，最近也發生了行為藝術家「堅果兄弟」和策展人鄭宏彬被行政拘留。原名李巨川的「堅果兄弟」，長期關注有「癌症村」之稱陝西榆林小壕兔鄉的汙染問題。去年8月，他通過行為藝術曝光小壕兔鄉用煤矸石鋪路造成汙染；今年6月，他又曝光當地天然氣井持續排放。

近期，「堅果兄弟」和鄭宏彬回訪小壕兔鄉，被榆林警方帶走，理由是這兩宗行為藝術「給當地造成不良影響」，二人被定性為「尋釁滋事」，處行政拘留20日。事件曝光引發海內外輿論關注，行拘案被暫緩執行，兩人終獲提前釋放。

天水鉛中毒案和「堅果兄弟」案看似不相關，其實都與輿論監督息息相關。儘管大陸國務院總理李強連續兩年在政府工作報告中都強調「自覺接受社會和輿論監督」，但現實是還有很大的距離。