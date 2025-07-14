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甘肅幼兒園鉛中毒案 分析指反映中國缺輿論監督

中央社／ 香港14日電

中國甘肅省天水市一間幼兒園日前發生集體鉛中毒案，不少家長及網友至今質疑官方的調查報告，有港媒分析，這起事故反映出中國缺乏輿論監督，以致民間信心不足。

星島日報今天刊文指出，中國大陸近日最大的輿情風波，莫過於這起鉛中毒案，事件中有233名學童的血鉛異常，可能影響神經系統的發育，導致民情洶湧。

文章指出，天水官方早前發布調查報告，指事件是幼稚園方面為了增加收益，將彩繪顏料添加進食品之中所致，但不少患兒家長及網友卻認為案件疑點重重。

在各方質疑下，甘肅為此提升調查級別，前天成立省委、省政府調查組，由省委書記、省長親自掛帥，並由國務院食安辦派出工作組督辦。

文章表示，不排除這起鉛毒案是孤立事件，因為如果是環境污染，為何天水其他地方沒有發生血鉛中毒案；民眾所以質疑，是因為不信任地方政府。

文章指出，有人慨歎，如果大陸現在還有調查記者，對此案展開獨立調查，包括採訪顏料廠家、獨立取食品、環境樣本送檢，「就不會發生這種信任危機了」。

據指出，同樣位處西北的陝西省榆林市，最近也發生了行為藝術家「堅果兄弟（原名李巨川）」和策展人鄭宏彬被行政拘留一事。「堅果兄弟」長期關注有「癌症村」之稱的榆林小壕兔鄉的污染問題。

去年8月，「堅果兄弟」通過行為藝術揭露小壕兔鄉用煤矸石鋪路造成污染；今年6月，他又揭露當地天然氣井持續排放。

最近「堅果兄弟」和鄭宏彬訪問小壕兔鄉時，被榆林警方帶走，其後因上述行為藝術「給當地造成不良影響」，被定性為尋釁滋事，處行政拘留20日。事件曝光後，引發海內外輿論關注，結果行拘被暫緩執行，兩人獲提前釋放。

文章分析，天水鉛中毒案和「堅果兄弟」案看似不相關，其實都與輿論監督息息相關；儘管中國總理李強在連續兩年的政府工作報告都強調「自覺接受社會和輿論監督」，但現實是「還有很大的距離」。

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