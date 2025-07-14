古希臘珍貴文物展 三星堆亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
雅典城的浮雕。 圖／本報德陽傳真
雅典城的浮雕。 圖／本報德陽傳真

7月7日上午，在四川德陽三星堆博物館，一場跨越愛琴海與長江流域的文明對話拉開帷幕。「古希臘的旅程：希臘考古出土文物精品展」正式舉行，172件/組來自希臘的珍貴考古文物驚豔亮相，其中部分珍品首次在希臘境外展出。

開幕式上，希臘歌手埃裏尼（Erini）獻唱了古老優美的希臘歌曲「塞吉洛斯之歌」，更與廣漢歌手張楊合作演繹了以三星堆為題材的原創歌曲「三星伴月」，用音樂為兩大古老文明的相遇譜寫了動人序章。

本次展覽由「文明之海：史前愛琴的曙光」、「英雄史詩：邁錫尼的榮光」、「榮光重現：從幾何到古典時期」、「文明迴響：亞歷山大眼中的世界」四個部分組成，以古希臘青銅時代到希臘化時期代表性考古遺址及重要文物為主線，引領觀眾感受古希臘數千年文明史。

展覽緊扣三星堆博物館的遺址屬性與館藏特色，聚焦與三星堆同期的伯羅奔尼薩斯半島邁錫尼文明，重點呈現邁錫尼墓出土的黃金與青銅製品及黃金製作工藝。展覽還配套學術研討會、講座、社教及文創產品等活動，延伸文化價值。

該展覽展期將從今年7月持續到12月底。明年1月至7月在浙江良渚博物院展出。

考古 文物 希臘

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