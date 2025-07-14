一張票根 撬動多元新消費

「你總是心太軟」、「我等的船還不來，我等的人還不明白」，近日，任賢齊「齊跡」演唱會北京的首場演出在首都體育館落下帷幕，歌迷們哼著熟悉的旋律從體育館走出，興奮勁兒久久不散。「我們去吃個夜宵吧。」一位年輕的觀眾向同伴提議。夜色中，近萬人向城市的各個方向散去，一場演唱會的尾聲，恰恰成為演藝經濟拉動夜間消費狂歡的序曲。

今夏的北京是中國歌迷心馳神往的音樂熱土。六月下旬以來，明星演唱會連番登場，僅6月28日一天，北京就有6大體育場館同步舉辦大型演唱會，單日吸引觀眾超10萬人次。7月以來，歌手更是開啟多周「駐唱」：林俊傑繼續登台鳥巢，將在京唱滿9場；任賢齊在首體開啟兩周6場熱演；陳奕迅將在華熙LIVE·五棵松，連續兩周上演巡演的內地收官站；五月天的12場豪華演出配置，將於7月末再度點燃鳥巢的熱情。

「為一場演出赴一座城」已成大型演唱會的觀演常態。來自大麥的資料顯示，2024年5月，五月天在京舉辦的演唱會跨城觀演觀眾占比66%。今年演唱會旺季到來，北京依然是天南海北歌迷的目的地，直接帶動了大型演出場館周邊的住宿市場。每逢週末的演唱會日，鳥巢周邊數公里範圍的預訂量激增，價格也水漲船高，依然「一房難求」。

演唱會的影響力早已溢出場館，深度啟動周邊乃至城市重點商圈的商業活力。每逢大型演唱會舉辦，鳥巢附近的新奧購物中心、華熙LIVE·五棵松旁邊的下沈廣場人流如織，各類飯店、奶茶店、咖啡店，以及提供美妝、編發等造型服務的店鋪都吸引大量歌迷排隊。

業內專家表示，演藝行業的一張演出票，能帶動4.5至5倍的同期周邊消費。當跨城觀演逐漸成為文化消費習慣，薄薄的票根所承載的經濟價值將遠超其面額。它撬動的交通、住宿、餐飲、購物、休閒等多元新消費，為城市注入了蓬勃的活力。演唱會散場後，音樂的迴響將融入深夜的餐廳、熱鬧的商圈等城市肌理，持續釋放熱度與能量。