陸數位平台爆雷 200萬人受害

在各路資本紛紛爭搶穩定幣牌照之際，竟有非法投資理財平台借著穩定幣的名號大肆實施詐騙行徑。一個名為「DGCX鑫慷嘉」的數位理財平台暴雷，該平台涉案資金規模龐大，達人民幣180億元（約新台幣734億元），波及會員人數達200多萬。

該平台盜用杜拜黃金與商品交易所（DGCX）名義，謊稱是DGCX中國官方分部，且通過美元穩定幣USDT結算。專業律師認為，以穩定幣交易增加了這起詐騙案的辦案、維權難度。

據了解，「鑫慷嘉」平台利用杜拜石油、大數據、USDT穩定幣等諸多概念，導致多達200萬名會員淪為苦主，該平台於6月底爆雷。在平台資金無法提現兌付後，公司創辦人黃鑫在會員交流群中稱，其本人已在國外。

從業務模式來看，鑫慷嘉盜用海外持牌交易所名義，打著虛擬貨幣投資的旗號，利用高額收益吸引消費者，單日收益率為1%，並透過設置高額獎勵大肆發展下線，根據下線成員數量設置分成比例。