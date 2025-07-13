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拚海洋經濟！陸首艘自主設計建造科考船「同濟」號交船

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
由大陸自主設計建造，中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號13日在上海正式交付。（圖／取自央視新聞）
由大陸自主設計建造，中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號13日在上海正式交付。（圖／取自央視新聞）

由大陸中船旗下黃埔文冲自主設計建造，大陸首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號13日在上海正式交付。與以往的科考船相比，「同濟」號更加智能，可實現開闊水域的自動駕駛、智能設定一條節能航線等。

綜合央視、廣州日報報導，「同濟」號為2,000噸級新一代綠色、靜音、智能型綜合科考船，集海洋地質、海洋化學、海洋生物等科考調查，以及科學研究、人才培養、科普教育和文化傳承等功能於一體。

「同濟」號船長82公尺、船寬15公尺，可搭載15名船員加30名科考隊員，續航8,000海裡。同時，該船能夠實現船對船、船對岸以及船對空中無人機和水下機器人的綜合立體通信，實現空、海、潛三方面的立體組網功能。

「同濟」號在2,000噸級船舶平台基礎上，通過優化布局，在船上設計出460平方公尺的甲板作業面積、320平方公尺實驗室區域、人均10.2平方公尺的居住艙室和總計100多平方公尺的會議區、階梯教室、休閒區、健身區等，實現了3,000噸級科考船作業能力。

此外，近期大陸多家機構也正開發無人科考船，比如北京海舶無人船已開發兩款海洋無人船產品：藍鯨系列和遙系列。而無人船由於操作簡便，獲取數據迅速，相較於傳統的科考船，前期準備和後期回收成本低，總成本僅在人民幣幾十萬元級別。

值得注意的是，7月1日召開的中央財經委員會第六次會議提別提及海洋經濟高質量發展。會議指出，推進中國式現代化必須推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。退動了大陸海洋經濟熱。

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