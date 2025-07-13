有損國格？陸大學生出軌烏克蘭電競選手恐遭退學

大連工業大學學生工作部（處）網站8日發布公告稱，該校李欣蒔同學因2024年12月16日的不當行為，造成了惡劣的負面影響，因此擬開除學籍處分，而這不當行為，正是她在去年CS2賽事上海Major期間，與CS賽場的烏克蘭選手Zeus發生關係，且雙方當時都非單身。不過，該處分合理性與正當性引發大陸網友熱議。

公告稱，根據《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款及《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，擬給予開除學籍處分。而第三十條第六款為：「與外國人不正當交往，有損國格、校譽的，視情節給予記過及以上處分。」

據安徽省新聞門戶網站中安在線網站微信公眾號「中安在線」報導，2024年12月，CS2賽事上海Major期間，CS賽場的烏克蘭名宿Zeus在自己的粉絲群裡曬照與一名中國女孩發生關係，兩人當時均非單身狀態。此事持續在互聯網發酵，經網友爆料中國女孩是大連工業大學一名在校生。

瀟湘晨報報導，河南澤槿律師事務所主任付建分析，該事件有三大爭議：

一、學校是否有應當或者有權利評價學生私生活，尤其是在學生行為未違反法律法規，僅涉及道德層面時，學校的管理權限和範圍如何界定；

二、該女生的行為雖有不妥，但屬於私人生活範疇，將私德問題上升到開除學籍的程度，處罰是否過於嚴厲；

三、外籍電競選手Zeus將親密照公開炫耀的行為涉嫌侵犯他人隱私及傳播淫穢內容，未受到任何法律或紀律層面的處罰，而中國女學生卻要面臨被開除學籍的嚴重後果。

該訊息在13日立即登上大陸社交平台微博熱搜第一，網友也分成多派，一部分網友贊同學校處置，網友說：「只要會危害社會的事都不是私事」、「絕對支持，現在犯錯的成本太低，草粉行為橫行，早該整治了」、「樹人先樹德。德行有虧有才也是害」、「這樣才能以儆效尤」、「重罰才可能有所改變」;

但也有不少網友認為：「私人生活，沒有傷害到誰，學校有什麼理由開除她學籍，希望女孩可以通過法律維護自己的合法權益」、「如果沒有給學校帶來嚴重的不良影響，開除處分太重了」、「開除學籍確實有點嚴重，應該是考慮到之前輿論比較大」、「學校怎麼不去懲罰外國人？！光欺負女生」……

大連工業大學創建於1958年，為大陸最早建立的4所輕工業院校之一，原隸屬輕工業部，1998年轉制為中央與地方共建、遼寧省管理為主的體制。2007年3月經教育部批准，學校由大連輕工業學院更名為大連工業大學。