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中國大學生就業至上 寧選海關學院捨棄名校

中央社／ 台北13日電

中國近年經濟情況不佳，就業至上的考慮下，有些城市公務人員及事業單位的報考人數已經超過考大學；警察學校、海關學院這類與公家就業機會相關聯的學校，錄取分數也比某些名校還要高。

河北省秦皇島市人力資源和社會保障局官網數據顯示，2025年該市事業單位招聘報名人數達到創紀錄的4萬7649人，其中完成繳費確認3萬5019人，較去年激增9691人，增幅高達38.26%。

財經媒體「金融界」報導，秦皇島市的事業編制報考人數在過去5年中成長了5倍，並在2025年首次超過了報考大學入學考試的2萬5515人。

報導指出，事業單位報考人數激增的現象，是當前中國社會經濟轉型期的一個縮影。它既反映了就業市場的結構性矛盾，也折射出人們對穩定性的渴望與焦慮。

越來越多人偏愛穩定的「鐵飯碗」。根據微信公眾號、財經媒體「城市財經」，國家公務員局的數據顯示，2025年國考共計劃招錄3.97萬人，招錄人數與2024年的3.96萬人基本持平，但報考人數相較於2024年的303.3萬人，增加了38.3萬人。

人力資源公司智聯招聘去年發布的「2024年大學生就業力調研報告」也顯示，2020-2024年，期望進入國企的畢業生比例連年上升，近半數（47.7%）的2024屆畢業生希望進入國企工作。

民營企業對畢業生的吸引力則持續下降，期望進入的畢業生從2020年的25.1%跌至2024年的12.5%。

文章指出，2020年之前，體制內人員創業是潮流，如今風向徹底變了，考公務人員、考事業編制才吃香。

財新網近日的報導指出，有高分考生放棄「985」名校，寧願選擇考編考公對口院校。譬如2025年上海海關學院在江蘇省物理類的最低分者，已超過2024年上海交通大學醫學部在江蘇的錄取最低位次。

正在填志願的浙江高考生亞亞今年大學入學考試成績位列全省4000餘名，按往年錄取情況，這一成績足以進入浙江大學等985名校。但在和父母討論後，她目前計劃填報上海海關學院海關稽查專業。

她說，自己出身小縣城，家境普通，畢業後更希望擁有一份穩定、體面的工作。而即便是名校畢業，也未必能夠找到理想的工作。

報導指出，除了上海海關學院，其他例如浙江警察學院、北京電子科技學院等帶有事業單位與公務員錄取優勢的院校，近年錄取分數也保持在高位。

海關 上海

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