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大陸每年約3萬名兒童溺斃 農村兒童死亡率是城市5倍

聯合報／ 大陸中心／即時報導
炎炎夏日也是小朋友戲水的旺季，但稍有不慎就容易發生意外。據統計，中國大陸每年約有3萬名兒童因溺水而喪命。（新華社）
炎炎夏日也是小朋友戲水的旺季，但稍有不慎就容易發生意外。據統計，中國大陸每年約有3萬名兒童因溺水而喪命。（新華社）

隨著暑假來臨，游泳池、河邊、海邊，甚至社區水池往往會吸引小朋友在炎炎夏日前往戲水。央視新聞指出，全世界每年約有36萬人死於溺水，其中兒童約占45%，溺水已成為1至14歲兒童意外死亡的第二大原因。而在中國，每年約有3萬名兒童因溺水失去生命，農村兒童的死亡率更是城市兒童的5倍。

央視新聞指出，很多人以為發生溺水的人會大聲呼救，不斷掙扎。實際上，人在溺水的情況下往往無法發出聲音，因此也稱「沈默」的溺水者。

這是因為溺水者嗆水造成喉頭痙攣，就像喉嚨「自動上鎖」，想呼救卻發不出聲音。而雙手本能地向下壓水，所以也無法揮舞雙手求救。因此家長必須特別留意，如果孩子在水中無聲無息，往往是危險來臨的時候。

首都醫科大學附屬首都兒童醫學中心急診科主任醫師郭琳瑛說，「如果你看見一個孩子在水上，不管是豎著的，還是趴著的，安靜地在那飄著，眼神是渙散的，或者頭髮在前面護著臉，都不撩開，這種情況你就要懷疑這孩子是溺水了，寧願錯判，也不要忽視。」

專家表示，一旦發生溺水，施救一定要抓住「黃金4分鐘」。溺水後4分鐘會意識喪失，隨著時間增加，腦損傷的嚴重程度也在增加。

郭琳瑛指出，孩子撈上來後，放在岸邊千萬不要去控水，大聲在他耳邊呼喚，如果發現孩子沒反應，請周圍的人幫助妳去呼叫120（即台灣的119），拿AED（自動體外心臟電擊去顫器），同時給孩子擺好體位，側過頭把嘴裡可能嗆進去的泥沙、石頭等異物掏出來，然後做2至5次人工呼吸。假如通氣後，孩子沒有恢復自主呼吸，要立即開始進行正確的心肺復甦。

郭琳瑛表示，兩乳頭連線中間的部分，手掌根部壓住，然後進行按壓。每分鐘按壓100至120次，深度要夠，基本上是小朋友身體的三分之一，也就4到5公分深度，直到孩子能夠恢復自主呼吸和心率。

央視新聞報導，兒童溺水事故90%以上都發生在看似安全、熟悉的環境中，如洗澡中途家長短暫離開就極易釀成悲劇。此外，家中盛水容器如水桶、浴缸等，使用後未及時倒空或加蓋，也易引發嬰幼兒意外落水。

至於在公共場所，游泳時游泳圈脫落、兒童自行動作幅度過大引發翻轉；排水口吸附、水滑梯衝力造成意外；兒童私自換泳道、進深水區，或在無家長陪同下進入泳池。自然水域，如：農村魚塘、水庫、河邊、施工水坑等，也是容易發生意外的場景。

醫師 溺水 游泳池 死亡率 央視

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