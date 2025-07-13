48小時捲走逾520億！陸DGCX鑫慷嘉暴雷 200萬人受害

中國大陸再傳投資理財詐騙事件。近日，一個名為「DGCX鑫慷嘉」的投資理財平台暴雷，導致約200萬名投資者血本無歸引熱議。該平台盜用杜拜黃金與商品交易所（DGCX）名義，謊稱是DGCX中國官方分部，且通過美元穩定幣USDT結算。專業律師認為，以穩定幣交易增加了這起詐騙案的辦案、維權難度。

據了解，「鑫慷嘉」平台利用杜拜石油、大數據、USDT穩定幣等諸多概念，導致多達200萬名會員淪為苦主，涉款人民幣130億元（約合新台幣520億元），該平台於6月底爆雷。據網傳圖片顯示，在平台資金無法提現兌付後，公司創辦人黃鑫在會員交流群中宣稱，其本人已在國外。

財新網報導，北京大成律師事務所高級合夥人肖颯分析，本案是非常典型的傳銷組織架構及以龐氏騙局運作方式，通過USDT這一穩定幣進行交易結算，但這將給案件偵破、資金追回和被害人維權帶來諸多困難。

肖颯提出三點難度：

一、鑫慷嘉案中，大量資金通過眾多虛擬錢包地址流轉，要確定這些錢包的實際控制人，進而追蹤資金流向，難度極大；

二、該案資金在去中心化的交易網絡中快速轉移，沒有明確的中心節點可以監控和追蹤。執法部門現有的技術手段可能難以在這樣複雜、分散的交易環境中，及時、準確地追蹤資金流向；

三、國際司法協助的申請和執行過程複雜且耗時，中國大陸目前對於穩定幣在法律適用上存在諸多爭議。

此外，大陸多地政府自去年10月到今年6月已發出風險提示訊息，包括四川省宜賓市珙縣、湖南省委金融辦與湖南桃江縣公安局等。其中四川省宜賓市的提示指出，「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台原名為「中國石油」，起盤於2023年5月，當年9月10日從「中國石油」平台數據遷移至「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台，網站IP地址在美國。

該提示指出，會員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數據App後，跟隨所謂的老師進行操作，預測後續行情漲跌方向，以期獲得高額收益，單日收益率為1%，事實上平台交易行情和走勢均可由後台隨意操控和篡改，充滿了欺詐性質。

北京商報報導，該平台通過「直推獎勵」、「團隊佣金」等方式發展下線，按團隊人數多少確定級別和分成比例，共計9級。最高級別「司令員」直推一人可獲得150枚USDT獎勵，最低級別的「班長」直推一人則獎勵10枚USDT。

DGCX鑫慷嘉平台6月25日即出現無法提現的情況，26日確認系統癱瘓。網傳的受騙投資者提供微信群截圖顯示，平台方負責人聲稱公司被監管部門認定為偷稅漏稅，帳戶資金被全部凍結，無法提現，並要求用戶按持倉金額的10%進行繳稅，同時提現手續費高達50%。實際上這是平台進行最後一次收割投資者。

6月底，該平台負責人在微信群中表示他人已在國外，宣告平台正式停擺。他還嘲諷投資者，「因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富。」

企查查顯示，貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司成立於2021年3月，註冊資本人民幣3,000萬元，實繳資本為零，初始股東為黃鑫、邵馨慷、王彥嘉三人，最初法定代表人為邵馨慷，2024年4月，公司股東和法定代表人均變更為劉海亮一人。

杜拜黃金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）今年4月8日已發布警示消息稱，DGCX在中國並未設立任何合作夥伴關係或關聯機構。