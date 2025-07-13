陸「西夏陵」列世界遺產名錄…總數達60 排世界前列

正在法國巴黎召開的聯合國教科文組織第四十七屆世界遺產大會十一日晚通過決議，將中國大陸申報的「西夏陵」列入「世界遺產名錄」。至此，大陸的世界遺產總數達到六十項，保持了世界前列的位序。

西夏王朝於公元一○三八年建國，一二二七年被蒙古大軍攻陷，此後便消失在歷史長河中，前後僅存續一百九十年。

央視新聞報導，此次申遺的西夏陵共包含四大人工建造的遺存要素，分別是九座西夏帝陵、二七一座陪葬墓以及卅二處防洪遺跡，還有一處面積達五萬餘平方米的建築基址，考古初步判斷是與祭祀相關的大型場所。

此外，西夏陵遺址博物館還存有七千餘件可移動文物。整個遺址區面積達卅八點九九平方公里，是現存規模最大、等級最高、保存最完整的西夏文化遺存。可直接為中國歷史上黨項族創立並延續近二百年的西夏王朝及其君主世系，提供不可替代的特殊見證，實證公元十一至十三世紀，西夏在「絲綢之路」上的中繼樞紐地位。

中國建築設計研究院建築歷史研究所名譽所長陳同濱表示，西夏陵遺址整個構成要素一部分是自然要素、一部分是人工要素，共同合成了西夏陵的獨特景觀。這次申遺是對西夏的重新認識，因為西夏在中國的二十四史上沒有記載，但它是與宋、遼、金同時存在的王朝。

報導稱，廿世紀卅年代，德國漢莎航空公司飛行員卡斯特爾飛越寧夏賀蘭山時，用隨身攜帶的相機「定格」下山腳下一片神秘建築—圓錐形的「土堆」。此後，西夏陵再次進入公眾的視野是在一九七二年至一九七七年間，考古人員第一次對西夏陵進行系統調查和科學發掘，證實了「嘉靖寧夏新志」所記載的西夏陵處於賀蘭山之東，西夏陵的存在由此確認。