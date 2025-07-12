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T3航站樓10月底前投入營運 廣州白雲機場將躍升全球最大單體機場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣州白雲國際機場T3航站樓初步具備竣工驗收條件，預計10月底前具備投運條件，屆時成為全大陸第一、也是全球最大單體機場。圖為廣州白雲國際機場T2航站樓出境大廳。記者林宸誼／攝影
廣州白雲國際機場T3航站樓初步具備竣工驗收條件，預計10月底前具備投運條件，屆時成為全大陸第一、也是全球最大單體機場。圖為廣州白雲國際機場T2航站樓出境大廳。記者林宸誼／攝影

廣州白雲國際機場T3航站樓，已初步具備竣工驗收條件，預計10月底前具備投運條件，屆時終端旅客吞吐能力將達1.4億人次。這代表廣州白雲機場將超過北京大興機場、上海浦東機場，成為全大陸第一、也是全球最大單體機場。

新浪財經報導，2024年，白雲機場完成旅客輸送量7,636.9萬人次，比2023年增長20.89%，創白雲機場年旅客輸送量歷史新高。也是繼2019年旅客輸送量首次突破7,000萬人次後，再次突破7,000萬級。

目前在旅客輸送量上，上海浦東機場以7,678.7萬人次在大陸排在首位，廣州白雲機場以微弱劣勢位居第二，二者都是第一機場的有力競爭者。

白雲機場基礎設施持續躍進，2004年開啟「雙跑道」時代，2015年成為大陸第三個三跑道機場，2018年啟用T2航站樓，2023年實現T1、T2貫通。T3航站樓投運後，白雲機場或將重奪吞吐量榜首，成為廣州新地標。

白雲機場客流、貨流、資金流等快速集聚，支撐珠三角地區近五分之一的大陸進出口總額。白雲機場貨郵吞吐量30年增長12倍，2024年達全球第9，國際運力佔比58.5%。T3航站樓將貨郵能力提升至600萬噸，進一步鞏固其全球物流樞紐地位。

分析認為，在北京、成都等城市布局「雙機場」以提升樞紐地位時，廣州選擇做大做強白雲機場，背後是區域整合與全球競爭的戰略考量。相較於「雙機場」模式，廣州選擇契合粵港澳大灣區緊湊的城市佈局和高密度產業集群。廣佛同城化、深莞惠日均百萬人口流動，形成「一小時生活圈」，適配超級機場營運。

根據「廣州市國土空間總體規劃（2021─2035年）」，廣州明確邁向國際性綜合交通樞紐城市。T3航站樓「花瓣」造型融入密集軌道網路，標誌著廣州加速實現全球重要交通樞紐目標。◇

廣州 上海浦東機場

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