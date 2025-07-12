「西夏陵」申遺成功 廿四史沒有記載的王朝留下9座帝陵

央視網報導，北京時間7月11日晚上，正在法國巴黎召開的聯合國教科文組織第47屆世界遺產大會通過決議，將中國大陸申報的「西夏陵」列入《世界遺產名錄》。至此，大陸的世界遺產總數達到60項，保持了世界前列的位序。

西夏王朝於公元1038年建國，1227年被蒙古大軍攻陷，此後便消失在歷史長河中，前後存續共190年。

報導稱，此次申遺的西夏陵共包含4大人工建造的遺存要素，分別是9座西夏帝陵、271座陪葬墓以及32處防洪遺跡，還有一處面積達5萬餘平方米的建築基址，考古初步判斷是與祭祀相關的大型場所。

此外，西夏陵遺址博物館還存有7000餘件可移動文物。整個遺址區面積達38.99平方公里，是現存規模最大、等級最高、保存最完整的西夏文化遺存。可直接為中國歷史上党項族創立並延續近200年的西夏王朝及其君主世系，提供不可替代的特殊見證，實證了公元11至13世紀，西夏在「絲綢之路」上的中繼樞紐地位。

中國建築設計研究院建築歷史研究所名譽所長陳同濱表示，西夏陵遺址整個構成要素一部分是自然要素、一部分是人工要素，共同合成了西夏陵的獨特景觀。這次申遺是對西夏的重新認識，因為西夏在中國的二十四史上沒有記載，但它是與宋、遼、金同時存在的王朝。

報導稱，20世紀30年代，德國漢莎航空公司飛行員卡斯特爾飛越寧夏賀蘭山時，用隨身攜帶的相機「定格」下山腳下一片神秘的建築——圓錐形的「土堆」，並收錄進其《中國飛行》一書。此後，西夏陵再次進入公眾的視野是在1972年至1977年間，考古人員第一次對西夏陵進行系統調查和科學發掘，證實了《嘉靖寧夏新志》所記載的西夏陵處於賀蘭山之東，西夏陵的存在由此確認，它西北傍高山，東眺興慶府與黃河，背山面水、地勢開闊，與山勢雄偉的賀蘭山共同形成了氣勢壯麗的陵區景觀。

帝陵是西夏陵遺產要素的核心之一，在這片廣袤的陵區內共有9座規模不同的帝王陵墓，它們靜靜地訴說著西夏王朝的輝煌與滄桑。鎮9座帝陵雖然面積大小不一，但它們的建築佈局卻遵循著相似的規制。每座帝陵都以陵城作為核心結構，陵城四面墻體的中部都設有門闕，四角還巧妙地設置了角闕。走進陵城內部，獻殿、魚脊狀突出地表的墓道封土、最高達20余米的陵塔等建築遺跡依次排列，部分帝陵還特別修建了中心臺，彰顯王者尊嚴。

帝陵所有的墓室均已在歷史時期遭毀滅性破壞，目前僅對6號陵的地下部分進行了正式的考古發掘。採集和出土了大量建築構件，以綠釉琉璃鴟吻、脊獸和雕龍望柱最具代表性；隨葬品中以金、銀製的馬具、飾物等，最為精美。而3號陵是9座帝陵中目前地面遺存保存最完整，規模最大的一座。

經過近千年風雨，如今這些帝陵的地面建築主要保存下來的是夯土結構部分。其中，1號至6號陵的陵園格局和建築遺址保存最為完好，地面遺存清晰可辨；7號陵仍保留著近半數的地面建築遺址；而8號陵和9號陵則以陵塔的形式延續至今，見證着時光流轉。