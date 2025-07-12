作詞人方文山：中華文化是兩岸青年文化的最大公約數

天王周杰倫御用作詞人方文山近日在一場大陸涉台青年交流活動上表示，中華文化已經變成兩岸青年間「文化的最大公約數」，因為兩岸同文同種，共享漢字，讀同樣的詩，穿一樣的漢服。

第8屆海峽兩岸青年發展論壇7月10日至15日在浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，大陸國台辦表示，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約1000人將參加論壇有關活動。今年活動主題為「兩岸薪火，青春力量」，方文山在11日上午於杭州舉行的開幕式上進行主旨演講。

方文山分享自己從事歌詞創作多年來，深深著迷於中華文化的博大精深，無論是唐詩宋詞的文字韻味，或者是漢字本身所承載的哲思跟美感。他提到，在創作《青花瓷》、《髮如雪》、《菊花台》等歌詞時，他經常從歷史文化、古典詩詞以及傳統美學中間汲取靈感，「那些是我創作的文化土壤，也因此，其實看似遙遠的傳統離我們並不遙遠。」

方文山指出，自己經常到各個城市交流，因而觀察到，中華文化已經變成兩岸青年間「文化的最大公約數」，因為我們同文同種，共享漢字，讀同樣的詩，穿一樣的漢服。

方文山提到，自己是浙江嘉興「西塘漢服文化周」的發起人，他發現年輕一代對漢服的態度，從好奇、懷疑，到認同甚至實踐，他認為，這是文化的一種認同感、歸屬感，許多年輕人會在抖音上進行線上的漢服穿戴，即便他們對漢服的沿革不了解，但起碼穿上去有個民族的歸屬感，先求量再求質。

方文山表示，文化的傳承不能停留在書本上的文字記憶，必須有某種程度的創新、創造才能去延續下去。他呼籲在場的青年以自身所能理解的方式去詮釋跟演繹傳統文化，把「老祖宗」留下來的文化傳統活成新的生命，「希望大家都可以變成一個傳承薪火的人，然後將兩岸共同的文化一代又一代的推廣下去」。

方文山近期頻繁在大陸涉台活動上亮相。今年5月，國民黨前主席洪秀柱率團赴北京參加第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」和第六屆「兩岸媒體人峰會」，大陸政協主席王滬寧在5月27日會見洪秀柱一行時，方文山也出席了會見。