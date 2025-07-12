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兩岸暨港澳大學論壇　北京清大副書記：深化融合發展

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導

暑假期間，一場有兩岸四地16所大學、50多位學者參加的大型兩岸學術交流活動一海峽兩岸暨港澳大學論壇，於近日在北京清華大學召開。

據北京清華大學台灣研究院昨夜發布訊息，該論壇於7日在北京清華大學舉行，由北京清大主辦，和中流文教基金會（台灣）與中信改革發展研究基金會協辦，與會者共同研討變革時代的治理與發展前沿議題。

北京清華大學黨委副書記過勇致詞說，希望透過論壇，加強與台港澳高校（高等學校）的校際交流、學術交流和青年交流，為深化海峽兩岸融合發展、促進港澳更好融入國家發展大局做貢獻。

新竹清華大學前校長陳力俊說，兩岸高校的交流交往、學術合作十分重要。他指自己擔任清大校長期間，加強兩岸清華的交流合作，推動師生互訪，讓青年學生從中受益，面對全球秩序變動與新興科技崛起帶來的挑戰與機遇，期許兩岸與港澳大學緊密攜手合作，共同推動社會進步與教育科技文化發展。

長庚大學校長湯明哲教授指出，世界一流大學的建設和治理有其規律，兩岸大學可以互相學習，完善治理結構，共同追求進步，造福社會。

北京清華大學台灣研究院院長巫永平表示，清華大學台灣研究院成立25年來，始終致力於推動兩岸關係和平發展與祖國統一大業，積極展開涉台治理與發展問題研究。

台灣大學社會科學院院長、中流文教基金會執行長張佑宗稱，近年來，兩岸儘管存在政治互信缺乏、經貿往來停滯、民間溝通不足等困難，但仍具備能力共同推進兩岸關係和平發展的制度化。他說，「我們應保持對話誠意，發揮兩岸成熟社會的智慧，展現中華民族一份子的情懷與追求。」

據北京清華大學台灣研究院發布，本論壇共設置了三個專題分論壇和一個圓桌討論論壇。分別為「兩岸暨港澳公共治理前沿」專題分論壇、「兩岸暨港澳創新發展前沿」專題分論壇、「兩岸社會交流與傳播前沿」專題分論壇、「變革時代的大國競爭與兩岸關係」圓桌討論。

北京清大並未發布上述論壇的內容細節，根據發布訊息整理，台灣有清華大學、台灣大學、中央警察大學、中山大學、世新大學、文化大學、暨南國際大學等學校的學者赴陸參加交流，發表相關研究報告。

關係 清華大學 北京清大

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