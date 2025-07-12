劇透周杰倫新專輯 方文山：一定有中國風的歌

近年多在大陸發展，常參加兩岸交流活動的作詞人方文山，昨日以方道文山流創意有限公司董事長身分，在杭州出席第八屆海峽兩岸青年發展論壇。他在受訪時透露，「周同學」的新專輯裡面，一定有中國風的歌，這是確定的，希望歌迷欣賞音樂的同時，也會看到歌詞裡面的故事跟含意。

第八屆海峽兩岸青年發展論壇以「兩岸薪火，青春力量」為主題，於7月11日上午在杭州開幕，陸方有大陸國台辦副主任潘賢掌、浙江省長劉捷、浙江省委常委王文序等人出席開幕式，台方則有國民黨前主席洪秀柱與會。兩岸嘉賓和青年約一千人參加。

開幕式致詞後，陸方安排作詞人方文山、目前效力於CBA（中國男子籃球職業聯賽）浙江廣廈隊的台籍籃球員林秉聖、婦聯會主委雷倩，以及大陸首位女性太空人劉洋等進行主旨演講。

據中新社，方文山說，中華文化是讓他深深著迷的一種力量，無論是唐詩宋詞的文字韻味，或是漢字本身所承載的哲思跟美感。他表示，自己常從歷史文化、古典詩詞以及傳統美學中汲取靈感，是創作的文化土壤。

方文山接著表示，中華文化已經變成兩岸青年間的一種文化的最大公約數，文化的傳承不能停留在書本上的文字記憶，必須是有某種程度的創新創造才能延續，希望兩岸青年都可以變成傳承薪火的人，繼承和推廣中華文化。

在會後受訪時，對於有陸媒提問，台灣歌手周杰倫何時會再出中國風歌曲，他稱是「今年年底前」。至於周杰倫的新專輯會是什麼類型，方文山表示，可能不太適合劇透，「但是周同學新專輯裡面，一定有中國風的歌，這是確定的」。

方文山還說，希望聽歌的朋友們或歌迷，欣賞音樂的同時，也會看到歌詞裡面的故事跟含意，這個是比較有意義的一面，流行音樂裡面也有文化的面向，也有文化的表情。

值得注意的是，周杰倫剛於9日入駐大陸短影音平台抖音，名稱為「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象，帳號公開不到15分鐘加入粉絲數突破五萬，截至12日上午，已破1,700萬。

「周同學」帳號於昨日午前發布了首個內容，為周杰倫從小「西瓜皮」髮型到發行專輯、奪得金曲獎、演出電影等成長重要歷程影片，最後本人現身，表示「哎喲，不錯喲！蠻多回憶的，未來常在這裡見面哦。」影片吸引破千萬點讚。

對於新專輯進度，周杰倫年初曾在IG發文，表示自己在弄詞、錄音，並詢問粉絲，放暑假時出專輯如何等。在此之前，《最偉大的作品》是周杰倫的第15張音樂專輯，於2022年7月發布，已過去近三年。