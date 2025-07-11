北京-上海只要2.5至3小時！陸600公里時速超導電動高速磁浮列車 首度北京亮相

大陸中車長客公司研發時速600公里的超導電動高速磁浮列車首次在北京亮相，超導電動高速磁浮列車，主要利用車載超導磁體與軌道線圈間的電磁感應實現磁浮運行，具有高效、安全、節能環保、智慧舒適的特點，未來若投入商業運營，北京到上海行程將減少一半只要2.5至3小時。

澎湃新聞報導，中車長客高級工程師邵南表示，超導電動磁浮列車定位為幹線跨省大城市之間的點對點交通工具，將其作為現有網路的補充實行點到點運輸，有望在2,000公里以內填補高鐵與航空之間的速度空白，是對旅客出行產生重要影響的交通工具，希望它既具備軌道交通的時效性和安全性，又能在2000公里以內呈現接近航空的達速體驗。

多位城市規劃以及磁浮專家認為，從商業價值或未來應用來看，高速磁懸浮線路更適合應用在一些規模較大、有較多高端客流的都市群之間。從能源消耗方面看，距離較長，綜合效益和優勢會更加明顯，否則，短距離磁懸浮線路將頻繁啟動、制動，難以發揮磁懸浮技術優勢，乘客體驗也未必好。不過，高速磁懸浮線路若只為北上廣服務，客流會遠遠不夠，例如像京滬高鐵，約2/3的客流是跨線客流，即上下車不集中在京滬兩地，而未來票價應該是要高於高鐵，因此在安全性保障的基礎上，距離商業化運營還需要很長的時間。

在超導電動高速磁浮列車的核心性能方面，邵南介紹，超導電動高速磁浮列車的核心在於車載高溫超導磁體—其超導磁極可產生超過5 T的強大磁場，為列車提供可靠牽引力。全車還配備了低溫恒溫器和低溫製冷機組，確保超導系統在極端條件下穩定運行。

此外，車體外殼採用高強度鋁合金與碳纖維複合材料，流線型車頭大幅降低氣動阻力，懸浮架相容雙模式低速走行與高速懸浮需求。系統達到GoA4級無人駕駛標準，集成5G通信與AI監控，並部署多重冗餘與電磁防護，兼顧高效運行、安全可靠與智慧舒適。

邵南進一步指出，這款車型具備全自動駕駛功能，在大幹線中應用全自動駕駛技術，需整合5G通信、AI視頻採集、聲傳感等多種技術，並在沿線部署各類感測器，這無疑是對最新科技的綜合應用，在材料應用方面，低溫超導材料自上世紀70年代起步，高溫超導材料則始於上世紀90年代，這類新材料的應用，不僅具有重要意義，還蘊含著較高的科技含量。

邵南表示，團隊已獨立完成了從材料、線圈到低溫恒溫器、製冷系統設備等全鏈條設計。這一過程中，也聯合國內高校及高科技院所共同攻關，主動牽頭聯動產業鏈上下游，協同推進技術落地與產業完善。若該車型未來實現規模化應用，將對軌道交通產業鏈上下游、超導產業及其他高科技領域產生強大的拉動作用，成為培育新質生產力的典型代表。

磁懸浮專家分析，交通運輸工具商業運營首先必須要過安全關。按照規定，高速磁懸浮技術還要走安全評估審批等系列流程，其中每一台系統設備都要進行型式試驗和認證、安全評估和認證等工作。例如，列車跑到最高速度600公里/小時，意味著比飛機離開地面的速度高很多，因此安全評估需要從材料、系統結構設計等多方面綜合考慮和嚴格認定，才能夠達到投入使用的基本要求。