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鄭州誘騙男同志到公園暴力攻擊事件 17名嫌犯5人未成年

聯合報／ 大陸中心／即時報導
網上影片顯示，施暴者除以長棍、甩棍攻擊同志，還向其中一名受害男性眼睛直接噴灑不明噴劑。（圖／取自微信）
網上影片顯示，施暴者除以長棍、甩棍攻擊同志，還向其中一名受害男性眼睛直接噴灑不明噴劑。（圖／取自微信）

河南鄭州人民公園日前傳出集體圍獵同志事件。一群施暴者偽裝成同志，通過交友軟體將受害者約至公園內，在確認其身分後，以棍棒、甩棍、噴劑等工具對受害者進行恐嚇和毆打，甚至將施暴過程拍成影片上傳網路，引發輿論關注。

財新網指出，從相關部門獲悉，當地公安機關已抓獲涉案嫌疑人17人。11人被刑事拘留，6人被行政拘留（其中5人因未滿16周歲不予執行）。報導稱，據悉，上述人員均系透過網路聯繫，多次臨時起意，相約作案。

財新網獲得的相關影片中共有三名受害男性，青年、中年皆有。每段影片中出現的施暴者約6、7人，在集體圍毆施暴過程中還不斷逼問受害者「你是不是男同」等問題，並伴隨各種謾罵。除徒手攻擊，施暴者還會使用長度超過1公尺的棍棒、疑似甩棍等工具，並向其中一名受害男性眼睛直接噴灑不明噴劑。

在大陸社交媒體上，有多名男性網友聲稱曾在鄭州人民公園被毆打，時間分別為今年春季、5月底及7月初。其中有人被毆打時正在與男性約會，有人擔心同志身分曝光在受害後並未報警。

也有自稱是受害者親屬的人士告訴財新網，其親屬並非同性戀，但仍被問「你是不是喜歡男的」隨後即遭毆打。

有微信公眾號指出，網上流傳的影片顯示，一群手持棍棒的年輕人在人民公園內圍堵、追打一名男子，期間還不斷逼問男子：「你是不是1？」「是不是來找男人？」等帶有羞辱性質言語。

若被害人想要逃跑，施暴者就會變本加厲痛毆；被害人若下跪求饒，施暴者則將人按在地上猛踹、猛打，一邊打還一邊提醒「不要打頭」。被害者唯有想辦法逃跑到馬路上，這幫人才會歇手。

這群施暴者不僅攻擊同志，對於公園內落單男性也會下手，質問對方「1還是0？」若對方不予理會，這群暴徒就動手攻擊。

儘管相關訊息在網上已流傳多時，但鄭州警方直至7月8日相關消息在媒體曝光後才有所行動。財新網11日向鄭州市及多個相關部門查證事件詳情，但均未獲回應。

財新網表示，鄭州市公安局二七分局表示，涉及案件採訪需向鄭州市公安局新聞宣傳部門詢問；鄭州市公安局政治部在接聽財新詢問後就掛斷電話。鄭州市及二七區公布的新聞發布工作機構電話則無人接聽。有網友則在財新網這則報導下方留言稱：「鄭州發生什麼都不意外」。

鄭州這群年輕暴徒不僅攻擊同志，對於公園內落單男性也會下手。（圖／取自微信）
鄭州這群年輕暴徒不僅攻擊同志，對於公園內落單男性也會下手。（圖／取自微信）
今年春季大陸社交平台就傳出，有歹徒刻意透過網路交友軟體將同志誘騙至鄭州人民公園內集體施暴，但當地公安卻直至近日媒體曝光事件後才有所行動。（圖／取自微信）
今年春季大陸社交平台就傳出，有歹徒刻意透過網路交友軟體將同志誘騙至鄭州人民公園內集體施暴，但當地公安卻直至近日媒體曝光事件後才有所行動。（圖／取自微信）

鄭州 同志

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