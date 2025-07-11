鄭州誘騙男同志到公園暴力攻擊事件 17名嫌犯5人未成年

河南鄭州人民公園日前傳出集體圍獵同志事件。一群施暴者偽裝成同志，通過交友軟體將受害者約至公園內，在確認其身分後，以棍棒、甩棍、噴劑等工具對受害者進行恐嚇和毆打，甚至將施暴過程拍成影片上傳網路，引發輿論關注。

財新網指出，從相關部門獲悉，當地公安機關已抓獲涉案嫌疑人17人。11人被刑事拘留，6人被行政拘留（其中5人因未滿16周歲不予執行）。報導稱，據悉，上述人員均系透過網路聯繫，多次臨時起意，相約作案。

財新網獲得的相關影片中共有三名受害男性，青年、中年皆有。每段影片中出現的施暴者約6、7人，在集體圍毆施暴過程中還不斷逼問受害者「你是不是男同」等問題，並伴隨各種謾罵。除徒手攻擊，施暴者還會使用長度超過1公尺的棍棒、疑似甩棍等工具，並向其中一名受害男性眼睛直接噴灑不明噴劑。

在大陸社交媒體上，有多名男性網友聲稱曾在鄭州人民公園被毆打，時間分別為今年春季、5月底及7月初。其中有人被毆打時正在與男性約會，有人擔心同志身分曝光在受害後並未報警。

也有自稱是受害者親屬的人士告訴財新網，其親屬並非同性戀，但仍被問「你是不是喜歡男的」隨後即遭毆打。

有微信公眾號指出，網上流傳的影片顯示，一群手持棍棒的年輕人在人民公園內圍堵、追打一名男子，期間還不斷逼問男子：「你是不是1？」「是不是來找男人？」等帶有羞辱性質言語。

若被害人想要逃跑，施暴者就會變本加厲痛毆；被害人若下跪求饒，施暴者則將人按在地上猛踹、猛打，一邊打還一邊提醒「不要打頭」。被害者唯有想辦法逃跑到馬路上，這幫人才會歇手。

這群施暴者不僅攻擊同志，對於公園內落單男性也會下手，質問對方「1還是0？」若對方不予理會，這群暴徒就動手攻擊。

儘管相關訊息在網上已流傳多時，但鄭州警方直至7月8日相關消息在媒體曝光後才有所行動。財新網11日向鄭州市及多個相關部門查證事件詳情，但均未獲回應。