毆打、剁手指、強迫賣淫 陸媒揭緬北詐騙園區的日常

據央視新聞報導，廣東省深圳市人民檢察院對緬北白家犯罪集團首要分子白所成等21人，以涉嫌詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品罪等提起公訴。報導同時揭露白家犯罪集團如何凌虐、控制遭誘騙至此的「員工」。

大陸警方指出，白家控制的電詐園區，對員工的處罰手段不僅極其殘酷，還很系統化。從暴力控制、經濟壓榨再到心理摧殘，園區的管理模式已經形成一套完整的「懲戒體系」：

對於底層電詐人員，動輒體罰打罵，轉賣交易；

對於技術骨幹，如拒絕配合開發新的詐騙技術，就會被關進鐵籠或小黑屋，斷水、斷糧直至妥協；

對於管理層，若團隊整體業績不達標，組長需承擔連帶責任，遭受身體和精神折磨。

一名中國籍廖姓電詐回流人員說，「在小黑屋裡面打我，7、8個人一起打，棍子、PVC管、鞭子都有，四個手指的指甲都拿鉗子拔了，後面用菜刀剁了我兩個手指頭。」

報導指出，為擴大規模，緬北詐騙園區都會組建專門的「拉人組」，以同鄉、熟人、好友等關係為媒介，以高薪還報銷所有食宿交通費為誘餌，透過「背玉石、背手表」等話術，誘騙、拐賣大批中國公民不斷前往或偷渡至緬北。

一名朱姓電詐回流人員說，「一個老鄉騙我去，他說背手表和玉回來就有（人民幣）2、3萬元。我就去了。到了邊境直接被綁過去賣了。他說幹不出業績就把你賣了，要不然把你活埋。」

央視新聞指出，倚仗白家武裝力量庇護，恐嚇威脅、毆打虐待，不僅是緬北各電詐園區管理常態，也進一步助長了各種犯罪滋生。為實現對底層詐騙違法犯罪人員「敲骨吸髓」，封閉的園區窮盡一切手段，打造出內部「經濟循環」。

深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團專案法制組副組長李娟娟說，「比如說，我們在園區查到一個組織強迫賣淫的場所，一共吸納20多名婦女強迫賣淫。外面有武裝看守，沒有辦法逃脫，更沒有辦法反抗，對於她們身心的摧殘，我們從閱卷過程中也看得出這種絕望和對自由的限制。」

深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團專案民警鄭超指出，一旦被騙到園區，就會被沒收所有證件、通信工具，會被斷絕一切對外聯繫，被強迫簽下欠條。

報導稱，受害女性被武裝脅迫從事賣淫活動，強制至少做滿一年，或上交人民幣3萬至8萬元不等的「路費」才能離開。這期間還輔以各種嚴苛規定，隨時會被「罰款」，通過提高「路費」償還金額，或延長賣淫服務期限，最終實現對這些女性無限期的控制。