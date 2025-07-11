張家界司機腦溢血：最後一秒穩穩將車停下 11韓國遊客送錦旗致敬

6月一輛載有11名韓國旅客和1名帶隊導遊的客車在路上突然停下，41歲的司機肖波因為腦溢血陷入昏迷，但他用盡最後一絲力氣將車輛穩穩停在路邊，挽救了一車人的姓名。肖波則在搶救3天後不幸離世。

7月7日，張家界光大國際旅行社有限公司亞太市場部負責人受境外遊客委託，將一面繡有「戎裝雖卸志猶在，生死關頭勇救異國客，軍魂入骨心似磐，危難之際甘獻守護情」的錦旗送至張家界江永運輸有限責任公司。

6月29日晚，11名韓國遊客與帶隊導遊金光日乘坐湘GY7668客車，從湘西自治州返回張家界。客運車輛行車紀錄器顯示，21點13分，當車輛行駛至張南高速西往東方向48公里+500公尺處時，意外突然發生。

「車子突然往右打方向，往橋那邊偏了一下，接著又往左擺」，導遊金光日回憶起當時的情景仍心有餘悸，「「我起初以為是司機在避讓野生小動物，就使勁喊『師傅，怎麼了』喊了好幾聲，他都沒回應，車子還開始了蛇形走位。」

車內CCTV記錄下更揪心的畫面，司機肖波駕車到一半面部表情有點異樣，右手潛意識地抬了幾次，也不聽使喚。導遊起身警醒地大聲呼喊肖波，就在完全昏迷失去意識的最後時刻，肖波以頑強的毅力完成了熄火拉手剎等關鍵動作，陷入昏迷。

最終，車輛穩穩停在高速路上，包括11名韓國遊客、導遊和肖波在內的13人，全都毫髮無傷。據悉，事發地點是數十公尺高的高速公路橋面，幸虧肖波緊急處理到位，否則後果不堪設想。

41歲司機是退役軍人 弟弟：他關鍵時刻從不含糊

肖波在醫院搶救期間，市交通運輸局負責人專程到醫院看望慰問家屬。經過3天全力搶救，肖波因腦幹出血，生命永遠停留在41歲。

肖波的弟弟肖應紅著眼眶說，「晚上10點接到醫院電話時，我根本不敢信。趕到醫院，他已經在手術台上了。」，在他眼裡，哥哥作為退役軍人，軍人的優良作風早已刻進骨子裡。「家裡長輩都誇他，說他作風正、人老實，關鍵時刻從不含糊。」

網友觀點： 從業者要定期體檢，特別是患有心血管病的，不適宜。 向司機致敬！另外腦幹出血多數都是因爲休息不足，旅遊公司應該落實法定休息規定，避免讓司機加班，這樣也能多吸納就業。 感謝這位退伍軍人兼司機，平凡的英雄！一個人拯救了一車人，十幾個家庭，平凡的崗位，不平凡的人，無名英雄！

延伸閱讀：

張家界耗資100億建大庸古城 營業4年虧40億 唯一盈利竟是停車場

日均不足20遊客！張家界80億造古城 仿古景區淪「全國古鎮連鎖」

文章授權轉載自《香港01》