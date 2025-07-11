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曾是李嘉欣情敵！Blackpink演唱會捕獲「90年代女神」 網驚：胸部垂肚臍

香港01／ 撰文：崔力生
圖為之前帥氣兒子張鎬濂(左)參加選秀綜藝，媽媽洪欣(右)全力支持。(取材自微博)
圖為之前帥氣兒子張鎬濂(左)參加選秀綜藝，媽媽洪欣(右)全力支持。(取材自微博)

現年54歲的洪欣是九十年代的女神，年輕時擁極高顏值，五官精緻加上驕人身材，有傳當年富商大劉（劉鑾雄）都被貌美如花的洪欣所迷倒，甚至引來「大美人」李嘉欣爭風吃醋，即使現在年過半百並育有一子一女，仍保持少女感，是圈中公認的「凍齡美魔女」。不過，近日洪欣到韓國觀賞人氣女團Blackpink演唱會時，被粉絲零濾鏡鏡頭下捕捉到真實狀態，身材變化引起網友熱議。

韓國人氣女團Blackpink世界巡迴演唱會首站韓國場日前舉行，吸引不少當地及海外藝人現身捧場，包括經常陪愛女張晞彤追韓星的洪欣，也帶同女兒飛往當地朝聖，期間還被網友野生捕獲。由於當地天氣酷熱，相中所見，洪欣以紫色貼身平領背心配搭五分牛仔褲，紮起馬尾，打扮清涼。

網友偶遇洪欣後激動發文：「bp演唱會碰到洪欣姐姐啦！！！！！姐姐對不起被我拍成這個樣子，但本人真的好漂亮，來陪女兒看演唱會，真的好溫柔，因為在打電話不敢打擾 ，但還是跟我們打招呼了。」然而網友的貼文，卻讓不少網友的關注點集中在洪欣身材上，除了讚她身材又高又瘦，也有人驚訝其上圍竟下墜到肚臍，紛紛留言：「為什麼胸在脖子那麼下面好奇怪」、「快塌到肚臍眼哪裡了，好可怕」；但也有網友表示有的人不穿塑型內衣感覺會壓胸，因而導致的自然狀態。

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文章授權轉載自香港01》

香港 李嘉欣 女神

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