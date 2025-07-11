總產量14973萬噸 大陸夏糧穩產豐收

大陸青海省海西州都蘭縣一名年僅1歲半的男童在與母親放牧時，遭遇突發沙塵暴而走失。經過警方12小時不間斷的緊急搜救，最終在距離走失地點3公里外的山坳中，將男童平安尋回。

2025-07-10 21:53