總產量14973萬噸 大陸夏糧穩產豐收

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家統計局10日公布的數據顯示，2025年大陸全國夏糧播種面積基本穩定，單產持平，夏糧總產量14,973.8萬噸，其中小麥產量13,816.0萬噸，全國夏糧實現穩產豐收。

統計數據顯示，今年大陸全國夏糧總產量較上年減少3.1億斤（1.55億公斤，大陸1斤為500公克），下降0.1%；全國夏糧播種面積3.99億畝，比上年減少52.0萬畝，下降0.1%，保持基本穩定；全國夏糧單產375.6公斤/畝，比上年增加0.1公斤/畝，基本持平。

分地區看，主產區中山東、河北、四川分別增產4.1億斤、3.6億斤和2.2億斤，河南、陜西受旱情影響分別減產7.1億斤和2.9億斤，新疆受種植結構調整影響減產4.0億斤。大陸國家統計局農村司副司長魏鋒華說，今年全國夏糧雖略有減產，但減產幅度很小。魏鋒華說，今年河南、陜西等主產區發生較重旱情，受旱地區積極引水調水，全力抗旱澆麥，大部農田實現了有效灌溉。

新疆 小麥

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