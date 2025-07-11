制種防串粉 河北甜瓜產業升級

近年，中國大陸果蔬種植產業以「標準化、品質化」為導向，其中，藉由「科技育種」、「人工授粉」等新型種植方式，使產業持續發展。位於河北廊坊的甜瓜基地透過全產業鏈模式，將產量最大化、創造自主產權品種，並依據品種特性銷往各地，市場反應良好。同時，帶動周邊形成萬畝規模化的種植集群創造百個就業機會，帶動當地鄉村經濟發展。

「甜瓜制種最忌諱的是蜜蜂等飛蟲串粉，從而影響品種純度。」廊坊盛農甜瓜基地負責人李靜海表示，基地占地約500餘畝，其中設立了35個種植大棚；在制種時，母本棚與父本棚嚴格分開，人工授粉後每朵花繫上不同顏色標籤繩標記時間。每株僅保留1到2顆制種瓜，成熟後僅取用瓜中間部位的優質種子，經專業加工處理後包裝上市。制種密度高達每畝2200到2400株，以最大化種子產量。

此外，大陸南北方氣候迥異，適合推廣不同品系的甜瓜，基地便以因地制宜的育種方式，成功登記10多個具有自主知識產權的甜瓜品種。其主力推廣品種，如網紋類的「沙甜蜜瓜」及自育品種「玉姑」，在市場上反響熱烈，使得河北廊坊成為大陸重要厚皮甜瓜產區的重要產區。

據了解，基地通過行業協會積極對接政策資源與大型銷售平台，建立穩定的「瓜果回收機制」，有效解決了農戶「銷售難」問題，切實提升其種植收益，為分散的農戶提供了產業支撐。李靜海表示，「基地除了自育品種，還在自有育苗基地培育優質種苗，銷售給大型種植基地或合作社」。

「甜瓜產業整體處於上升的趨勢。」李靜海表示，從品種源頭和果實品質上實施雙重嚴格把控，才能擁有更廣闊的市場和更多忠實的消費客群。從傳統經驗種植到現代科技引領，從單一生產環節到全產業鏈協同發展，河北甜瓜產業運用科技力量，為鄉村振興提供發展動力。