甘肅幼兒血鉛事件官方通報 外界質疑不單純

中國甘肅省天水市一家幼兒園近日爆出233名兒童血液中含鉛量異常，官方說法是廚師在食品中違法添加不能食用的彩繪顏料，但外界認為不合理，並重提19年前該區同樣有過兒童鉛中毒的往事。

官方在8日公布這起事件的調查結果，指褐石培心幼兒園後廚人員透過網路平台購買不可食用的彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作。檢測結果顯示，幼兒園食物樣本紅棗發糕與玉米捲腸包的含鉛量超出國家安全標準2000倍。

褐石培心幼兒園251名幼兒中，233人血鉛異常，18人正常。目前該幼兒園的園長和投資人在內共有8人被捕，2人取保候審。

這起事件並沒有隨著官方公布調查結果而落幕。網友主要質疑，如果是想要增加食物的外觀吸引力而添加色彩，為何不買便宜的食用色素，卻買更貴、更刺鼻的彩繪顏料來染色。

這次事件的爆發，源於該幼兒園的孩童出現噁心、腹瀉、腿疼、肚子痛、掉頭髮、精神不集中等。但是他們在天水本地醫院和在陝西省西安的醫院測出的血鉛數值相差結果極大，導致最後家長們都攜兒跨省到西安求醫。

根據X平台的爆料帳號「李老師不是你老師」，即使在官方公布調查結果後，有受害者的家長9日發布影音稱，甘肅政府再次派人到西安醫院威脅受害者家屬閉嘴。

有部落客實地探訪鉛中毒患兒所在的西安中心醫院，發現患兒所在樓層相互隔離，目的是防止家長串聯。

天水並非首次發生集體鉛中毒事件。華商報報導，2006年，200餘名天水市麥積區甘泉鎮吳家河村的村民被檢查出含鉛量嚴重超標，當地的兩家化工廠被認為是污染源頭。與這次類似的是，當時天水本地的機構對環境和兒童尿液的含鉛量檢測正常，與蘭州市方面的檢測結果大相逕庭。

時隔近20年，數據造假、家長跨省自救、官方跨省維穩等模式幾乎完全復現。

有網友發現，離這次鉛中毒幼兒園不遠處，有白銀有色集團的廠壩鉛鋅礦天水轉運站。因此有些人懷疑，在食物中添加有色顏料未必是這次孩童鉛中毒的真正原因，可能跟企業污染有關。但若是工廠污染，有可能受害者就不限於褐石培心幼兒園的孩童。

上海醫界相關的微信公眾號「海上柳葉刀」9日發文指出兒童血鉛過量的危害。

根據這篇文章，上海新華醫院8日也收治一名來自天水的血鉛異常幼兒，該院發育行為兒童保健科主任醫師顏崇淮表示，該名患兒牙齦出現「鉛線」，初步判斷在鉛下的暴露時間較長，可能超過3個月。

他並表示，研究發現，兒童智力和血鉛水準是顯著負相關，此外，小孩也會明顯多動、急躁、注意力不集中等。而且，鉛的神經發育毒性是不可逆的，即使治療後血鉛恢復正常，但智商很難恢復到原來應有的水準。

有鑑於2006年同區曾發生類似事件，有專家呼籲天水兒童血鉛檢查應擴大規模。