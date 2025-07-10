鄭州「順直」青年圍毆同志 陸警方捕17人、指5人未滿16歲不拘留處罰

大陸河南鄭州市人民公園近日發生聚眾毆人事件。據傳為一群青年在網路上假裝同性戀，約人出來後對其進行毆打。大陸警方的通報除了未提及該起事情可能是對同志族群的仇恨暴力事件之外，並指抓獲的涉案17人，其中有5人因未滿16周歲，不予執行拘留處罰。

綜合陸媒與當地網民分享資訊，施暴者佯裝同志身分，透過交友軟體約人到公園，隨後對其圍毆，並拍影片傳到網路上。施暴者透過網路建立聯繫，多次臨時起意相約作案。網上流傳的照片也顯示，多名年輕男子在晚上持工具追打他人。

一名大陸網友分享現場照片並指，鄭州人民公園有一群青年在網路上假裝是同性戀，約人出來後對其進行圍毆，受害者擔心曝露性向，只能任其羞辱。

該名網友寫道，事件為6日晚上鄭州「順直」男女（原指「順性別異性戀」，亦引申「順從刻板印象的反同性戀者」）把人約出來毆打，毆打時還一直問受害者「你是男同嗎？」、「你是1還是0」，受害者若否認會被打得愈狠，除了用大木棍施暴，還準備辣椒水。

該名網友強調，「鄭州那邊一直在壓這件事，這件事不能遺忘！」