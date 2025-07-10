在陸上映153天後...《哪吒2》英文版8月再戰北美 楊紫瓊參與配音

在大陸票房表現亮眼的《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），英文配音版將於8月22日在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭上映，由好萊塢發行公司A24與華人影業（CMC Pictures）聯合發行。並有影后楊紫瓊參與配音。美媒分析，此次A24與華人影業罕見合作，將測試美國市場對對大陸敘事的接受度。

楊紫瓊將為哪吒的母親配音，她在聲明中表示，很榮幸參與《哪吒2》的配音工作，稱其為「中國動畫的里程碑，有力地證明了我們的故事也能跨越文化隔閡引發全球共鳴」，她並表示，迫不及待地想讓大家在大銀幕上體驗這部電影的奇妙、情感內核、精湛藝術和魔力。

《哪吒2》今年1月在大陸上映後，迅速成為現象級作品，在不到2周的時間裡票房突破10億美元，是首部達到這一里程碑的非好萊塢電影。據每日經濟新聞，《哪吒2》在經歷密鑰（電影放映許可）延期4次之後，於6月30日23時59分正式到期，結束在大陸院線的上映。電影累計總票房人民幣154.46億元，上映時長153天。

據紐約時報，《哪吒2》已超越《腦筋急轉彎2》成為有史以來票房最高的動畫電影。A24介紹，這部取材於中國神話和16世紀著名小說的電影全球票房已達22億美元。在不計入通膨的情況下，這是所有動畫片中的票房之最；《腦筋急轉彎2》去年創造了17億美元的票房。

紐約時報指出，《哪吒2》的成功對大陸電影業來說是個好消息，在經濟下行的背景下，大陸的電影票房一蹶不振。近期在大陸取得成功的電影並非典型的好萊塢大片，而是愛國題材或者展現中國傳統文化、民間傳說的國產電影。

而美媒好萊塢報導（The Hollywood Reporter）指出，《哪吒2》的上映是A24與華人影業之間罕見的戲院合作。A24以推出獨具風格、導演驅動的作品聞名，華人影業則是中國大陸國家支持的公司，主導了大陸最成功商業電影在全球的發行。A24與華人影業的合作將測試美國市場對對大陸敘事的接受度。