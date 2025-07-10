「公職人員成境外間諜圍獵目標」陸國安部倡「回頭是岸」防境外滲透

近日在歐洲陸續傳出陸籍間諜被捕的消息，大陸國家安全部10日發文指，近年來，境外間諜情報機關進行滲透、竊密活動愈發活躍，將大陸公職人員作為「重點圍獵」目標，精心布局，因人下套。也籲公職人員若發現自己在境外遭遇拉攏策反、脅迫誘騙時，要回頭是岸，及時舉報反映。

大陸公安部10日發布數起公職人員被境外間諜「布局圍獵」案例。如張某入職某基層單位，隨著仕途順遂、保密意識漸趨鬆弛，某次會議領取3份涉密文件帶回家，與親屬李某交談時披露文件內容。經查，李某受境外間諜情報機關指使，長期蟄伏伺機竊取涉密文件。

文章也提到，某市直機關幹部侯某，在某屆足球世界杯期間，以消遣心態涉足網路博彩，從小額投注滑向巨資豪賭，最終債台高築。為還債主動聯絡境外間諜情報機關，利用職務便利，多次偷拍涉密資料並傳至境外，非法牟利人民幣7萬多元。

另外，某省直機關工作人員李某，因工作需要赴境外參加短期培訓，被境外間諜情報機關人員的美色誘惑，事後被以私密照片脅迫其加入境外間諜組織，李某並未向組織彙報被脅迫參加境外間諜組織的事情，更在後續工作中多次將工作文件轉交給境外間諜情報機關。

該文提醒，親情有度，廣大公民特別是公職人員，要嚴守保密紀律規矩，非涉密場所不談論涉密事項，遵循「親屬不透露、親友不接觸」的鐵則，警惕「親情牌」背後的境外滲透；公職人員應培養健康良好的興趣愛好，牢固樹立正確的金錢觀和價值觀，始終保持清醒頭腦。

最後也提到要回頭是岸，如一時行差踏錯，應及時懸崖勒馬；如發現自己在境外遭遇拉攏策反、脅迫誘騙，應保持冷靜，在確保自身安全的前提下及時舉報反映，積極尋求派駐單位或駐外機構的保護和幫助。