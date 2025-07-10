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鄭州公園聚眾毆打同志 警方抓捕17人

中央社／ 台北10日電

中國河南省鄭州公園近日傳出針對同性戀者的聚眾施暴事件，施暴者透過交友軟體相約同志到公園，隨後圍毆傷害他們，還拍影音上傳網路博取流量。公安機關9日晚間已抓獲涉案嫌疑人17人。

近日多名網友發文稱，鄭州市人民公園附近發生聚眾毆打事件。網傳影片顯示，夜晚多名青年男子持械追打他人。

綜合網上訊息，一群施暴者透過交友軟體偽裝成同性戀者，騙取信任後將受害者約至公園。他們持棍棒、噴霧等工具圍毆受害者，邊打邊怒罵「你是不是1？」「來找男人？」等，即使受害者否認了自己的性傾向仍未能逃脫毒打，只有當他們逃至馬路，追擊才會停止。

有網友指出，這些施暴者也不僅針對同性戀者，還會襲擊其他落單男性，以「是1還是0」質問，得不到回應便施暴。

澎湃新聞報導，公安機關9日晚間表示，已抓獲涉案嫌疑人17名，依法刑事拘留11人，行政拘留6人（其中5人因未滿16歲不予執行）。上述人員都是透過網路建立聯繫，多次臨時起意，相約作案。案件正在進一步辦理中。

專欄作者、微博帳號「阿強同志」7日發文說，看過這些影片後徹夜難眠，如果進一步調查確認，該事件是因性傾向而產生的惡意攻擊行為，那就不只是一起普通的暴力事件，而是一場嚴重的仇恨犯罪。

同志交友平台Blued創始人耿樂也說，這是非常嚴重的事件，公開呼籲嚴懲施暴者，查清事實。

受害者 同志 同性戀

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