大陸南航「一刻登機」 廣州-北京大興航線取消報到截止時間

中國南方航空（南航）近日推出「一刻登機」服務，取消了廣州-北京大興往返航線值機截載（報到櫃台停止辦理手續）的時間要求，旅客只需在航班登機口關閉前，即航班計劃起飛時刻之前15分鐘完成安檢，並抵達登機口登機即可，為大陸民航業內首創。

綜合陸媒報導，以往大陸民航業普遍的關閉報到櫃台時間為航班起飛前30至40分鐘。提前登機的目的一般是為了載重平衡，通過科學分配旅客、行李、貨物、郵件的重量和位置，使飛機的重心與重量始終處於安全範圍內。

不過對於有托運行李的旅客，該航線的托運行李辦理時間仍為起飛前30分鐘。若旅客在起飛前30分鐘內仍需辦理行李托運，南航將安排行李通過後續航班送達，由旅客自行提取。旅客也可根據現場工作人員的指引，付費選擇「行李到家」服務。

「一刻登機」服務是基於以往「快線航班」服務的升級，如有旅客確實趕不及航班起飛時刻前 15分鐘登機，也可通過快線服務迅速改簽至下一班航班。

目前，廣州—北京「南航快線」每日往返達28班次，商務旅客佔比較高。新舉措將更好地便利臨時改期、突發差旅、趕早晚班機以及高頻商務出行的旅客群體，進一步提升民航出行便捷度。

但也有大陸網友提出疑問，因廣州機場基本上走到登機口就要花上半小時，如果沒有提前30-40分鐘到機場，基本上也不可能提前15分鐘趕到登機口。