快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

丹娜絲颱風影響！鼓浪嶼渡輪突遇大風座椅被吹走 乘客：雷直接劈落海面

香港01／ 撰文：林芷瑩
船上的座椅被大風吹走。（影片截圖）
船上的座椅被大風吹走。（影片截圖）

7月8日，颱風「丹娜絲」影響浙江、福建、台灣等地，廈門出現強對流天氣，一艘由廈門前往鼓浪嶼的渡輪在海面突遇大風，船上更有座椅被吹走。有乘客表示，當時目擊雷直接劈到海面上，渡輪更一度傾斜。

《封面新聞》報導，乘客黃女士稱，7月8日下午4時40分左右，她和朋友在鼓浪嶼登船，剛開始的雨讓大家一度覺得「興奮」，但雨突然愈下愈大，「後面看到雷直接打到旁邊海面上，那個時候真有點害怕了」。

黃女士憶述，當時渡輪已經離岸行駛10分鐘，大風裹挾雨水一直從船的右側灌入船艙，乘客都走到渡輪左側，船一度出現傾斜，「大家全部都濕透了，有人打開傘想躲一下，但風太大，擋不住」。另有影片顯示，船上的座椅被大風吹走。

黃女士表示，整個過程持續約半小時，工作人員都在努力維持秩序並安撫遊客，渡輪亦穩定緩慢向前駛，沒有顛簸，「2樓好像更混亂一點，工作人員一直上上下下在進行提醒，廣播也在通知大家不要擠在一起，讓我們蹲下」，渡輪最後在5時20分安全抵達廈門。

登上另一輛輪渡上的林先生則稱，他在5時左右上船時，見到海面出現一米多高的水霧，廣播通知乘客先在船上等，但後來工作人員讓乘客們回到岸上，等停雨再重新上船回廈門。

受「丹娜絲」外圍環流影響，7月8日傍晚開始，廈門出現強對流天氣，廈門市氣象台一度冰雹、暴雨、雷雨大風、雷電以及高溫5個預警信號同時在線。

7月5日，廈門輪渡有限公司曾通過官網、社交平台等發布溫馨提示，提到「如7月6日上午風力達到管控等級，將及時停航」。7月6日下午約2時，該公司發布《受颱風「丹娜絲」影響夏鼓輪渡航班調整的通知》，調整了當天遊客航線末班時間。

7月9日，廈門輪渡有限公司工作人員確認，7月8日有航班遇到強對流天氣。對於突發天氣的情況，公司會接到海事局通知，也會有工作人員維護現場秩序、安撫遊客。7月9日，航班恢復正常運行。

延伸閱讀：

丹娜絲｢回馬槍｣西折移向廣東 專家：與1200公里外｢互旋｣效應有關

廣東142個高溫預警生效 颱風｢丹娜絲｣預計10日折返帶來大暴雨

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

花百萬白忙了？江西3學霸不填清北 班導破防怒轟教育失敗

高校志願選填可以說是左右學子未來人生的重要決定，而江西瑞昌市第一中學的老師卻因此「破防」。三名高考成績優秀的學生因為未填...

丹娜絲颱風影響！鼓浪嶼渡輪突遇大風座椅被吹走 乘客：雷直接劈落海面

7月8日，颱風「丹娜絲」影響浙江、福建、台灣等地，廈門出現強對流天氣，一艘由廈門前往鼓浪嶼的渡輪在海面突遇大風，船上更有座椅被吹走。有乘客表示，當時目擊雷直接劈到海面上，渡輪更一度傾斜。

大陸浙江六旬翁患罕見病多器官衰竭 全身換血14次轉危為安

大陸浙江海寧市67歲的范大伯早前因小感冒後暈厥被家人送入院，輸血期間突然陷入深度昏迷，後確實患上罕見的血栓性血小板低下紫斑症（TTP），多器官衰竭。經過全身換血14次，范大伯轉危為安，順利出院回家休養。

香港呼吸道合胞病毒活躍 專家示警慢性病者惡化風險高

近期香港新冠和流感病毒活躍程度放緩，但呼吸道合胞病毒（RSV）越來越活躍，醫學專家稱感染個案趨升，慢性病患者一旦感染病情...

甘肅幼兒園血鉛案 有233童中毒 原來是點心添加這東西

甘肅天水市麥積區「培心幼兒園」近日爆發兒童鉛中毒事件，共有233位幼兒檢測結果呈現血鉛異常，引起高度關注。官方調查顯示，...

「中央授權才能披露」…「甩鍋」新冠的武漢封城市長落馬

據中共中央紀委國家監委網站8日消息，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。