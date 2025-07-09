丹娜絲颱風影響！鼓浪嶼渡輪突遇大風座椅被吹走 乘客：雷直接劈落海面

7月8日，颱風「丹娜絲」影響浙江、福建、台灣等地，廈門出現強對流天氣，一艘由廈門前往鼓浪嶼的渡輪在海面突遇大風，船上更有座椅被吹走。有乘客表示，當時目擊雷直接劈到海面上，渡輪更一度傾斜。

《封面新聞》報導，乘客黃女士稱，7月8日下午4時40分左右，她和朋友在鼓浪嶼登船，剛開始的雨讓大家一度覺得「興奮」，但雨突然愈下愈大，「後面看到雷直接打到旁邊海面上，那個時候真有點害怕了」。

黃女士憶述，當時渡輪已經離岸行駛10分鐘，大風裹挾雨水一直從船的右側灌入船艙，乘客都走到渡輪左側，船一度出現傾斜，「大家全部都濕透了，有人打開傘想躲一下，但風太大，擋不住」。另有影片顯示，船上的座椅被大風吹走。

黃女士表示，整個過程持續約半小時，工作人員都在努力維持秩序並安撫遊客，渡輪亦穩定緩慢向前駛，沒有顛簸，「2樓好像更混亂一點，工作人員一直上上下下在進行提醒，廣播也在通知大家不要擠在一起，讓我們蹲下」，渡輪最後在5時20分安全抵達廈門。

登上另一輛輪渡上的林先生則稱，他在5時左右上船時，見到海面出現一米多高的水霧，廣播通知乘客先在船上等，但後來工作人員讓乘客們回到岸上，等停雨再重新上船回廈門。

受「丹娜絲」外圍環流影響，7月8日傍晚開始，廈門出現強對流天氣，廈門市氣象台一度冰雹、暴雨、雷雨大風、雷電以及高溫5個預警信號同時在線。

7月5日，廈門輪渡有限公司曾通過官網、社交平台等發布溫馨提示，提到「如7月6日上午風力達到管控等級，將及時停航」。7月6日下午約2時，該公司發布《受颱風「丹娜絲」影響夏鼓輪渡航班調整的通知》，調整了當天遊客航線末班時間。

7月9日，廈門輪渡有限公司工作人員確認，7月8日有航班遇到強對流天氣。對於突發天氣的情況，公司會接到海事局通知，也會有工作人員維護現場秩序、安撫遊客。7月9日，航班恢復正常運行。

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文章授權轉載自《香港01》