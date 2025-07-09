大陸浙江六旬翁患罕見病多器官衰竭 全身換血14次轉危為安

大陸浙江海寧市67歲的范大伯早前因小感冒後暈厥被家人送入院，輸血期間突然陷入深度昏迷，後確實患上罕見的血栓性血小板低下紫斑症（TTP），多器官衰竭。經過全身換血14次，范大伯轉危為安，順利出院回家休養。

《大潮網》報導，范大伯最近感冒後在家中2次暈倒，家人曾帶他到社區診所打點滴，但後來情況急轉直下，於是轉診至海寧市人民醫院。該院血液內科醫生張思源介紹，范大伯入院時，血常規結果非常差，正常成年男性的血紅蛋白應在130g/L以上，但范大伯只有51g/L，重度貧血，血小板危急值。

在輸血過程中，范大伯後半夜突然陷入深度昏迷、生命垂危，被緊急轉入深切治療部（ICU）。 該院血液內科副主任周秀杰根據檢查結果和病情特點，高度懷疑范大伯是患上血栓性血小板低下紫斑症（血栓性血小板減少性紫癜；TTP）。

據介紹，血栓性血小板低下紫斑症是一種罕見、危及生命的血液系統疾病，屬於血栓性微血管病（TMA）。周秀杰稱，這是一種血液科的急危重症，死亡率非常高，患者往往突然起病，出現重度貧血、血小板極度低下和神經系統症狀如昏迷。若不及時有效治療，特別是血漿置換，後果不堪設想。

確診TTP後，血漿置換成為救命的關鍵。據悉，這是一種將患者體內含有有害物質的血液成分分離出來，同時補充健康血漿的治療方法。范大伯幾乎每天都要做一次血漿置換，每次消耗2000多毫升新鮮血漿。

周秀杰稱，通常情況下，進行5到7次血漿置換後，患者病情會有所好轉，但范大伯進行7次血漿置換後仍然意識不清，效果不明顯。

與此同時，ICU內的情況同樣危急。ICU主任醫師張琴華介紹，范大伯的大腦、心臟、呼吸、肝臟、血液系統、消化系統，內環境都受到影響，可以說是多器官功能衰竭。

在浙大一院駐海寧血液內科專家吳文俊的指導下，治療團隊調整方案，在繼續進行血漿置換的基礎上，加用標靶治療藥物「利妥昔單抗」。經過綜合治療2周多，昏迷已久的范大伯逐漸恢復意識。

海寧市人民醫院輸血科主任林達表示，在整個救治過程中，總共使用了214袋血液製品，相當於214位獻血者的奉獻。輸血總量接近5.5萬毫升。他解釋，一個成年人的全身血量大約4000毫升，這意味著范大伯接受的血液量，相當於把他全身的血液更換了將近14次。如今，在醫護人員的精心治療和護理下，范大伯已經轉危為安，順利出院回家休養。

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文章授權轉載自《香港01》