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香港呼吸道合胞病毒活躍 專家示警慢性病者惡化風險高

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
圖為大批旅客在香港尖沙咀碼頭一帶遊玩。 中新社
圖為大批旅客在香港尖沙咀碼頭一帶遊玩。 中新社

近期香港新冠和流感病毒活躍程度放緩，但呼吸道合胞病毒（RSV）越來越活躍，醫學專家稱感染個案趨升，慢性病患者一旦感染病情會惡化。

呼吸道合胞病毒 (Respiratory syncytial virus) 是一種常見且具高度傳染性的病毒，症狀一般屬輕微，但長者及長期病患者感染後則可能出現嚴重情況。在香港因病毒性呼吸道感染而住院的六十五歲或以上患者中，RSV是第二大導致死亡的原因。

香港 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，如患者本身有慢性肺病及心臟病等潛在疾病，一旦感染RSV，原有病情惡化情況比流感高出一至二成；住院日數比流感多八日；需要使用呼吸機的情況多四成，因而RSV不容忽視。

曾祈殷說，曾經感染病毒並不代表已獲得免疫，要透過接種疫苗持續應對病毒，建議有需要人士盡快接種疫苗。接種各個疫苗的時序亦非最重要，甚至可同時接種部分疫苗，市民應根據個人健康狀況，與家庭醫生商討及規劃。

患者 流感病毒 疫苗

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