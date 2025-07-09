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港人變胖！COVID-19影響生活模式 港人半數有超重及肥胖問題

中央社／ 香港9日電

香港官員今天表示，2020年初爆發的COVID-19疫情影響了市民的生活模式，以致港人變胖，期間進行的調查顯示，約一半港人有超重及肥胖問題。

醫務衛生局局長盧寵茂今天以書面答覆立法會議員的相關質詢時說，衛生署約每5年進行一次人口健康調查，2020至2022年度進行的調查顯示，當時18至84歲市民的超重及肥胖普遍率為51.3%，高於2014至2015年度的47%。

他說，當時肥胖率所以上升是因新冠疫情爆發，市民的生活模式出現重大轉變，包括缺少體能活動，以及有一些不良的飲食習慣。

但他說，肥胖是一個全球性的問題，根據世界衛生組織的數據，由1990年到2022年，全球肥胖流行率增加一倍多，並在新冠疫情期間惡化。

盧寵茂並說，當局留意到，在新冠疫情之後，本地肥胖問題有顯著改善，包括市民的活動量有所上升，以及中小學生的肥胖及超重比率，由2021至2022學年度的21.2%，下降至去年度的17.9%，

據公布，港府將於今年第三季展開新一輪人口健康調查，預期明年底會有結果。

根鎮據香港官方的定義，體重指標為體重（公斤）除以身高（公尺）平方，其單位為公斤／平方公尺（kg/m2）；本地成年人的體重指標在23至25以下屬超重，達25或以上則屬肥胖。

疫情 肥胖 衛生局

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