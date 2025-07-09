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丹娜絲8日晚在浙江二次登陸 調頭向西南進入福建

中央社／ 台北9日電

颱風丹娜絲遠離台灣後，在東海海面調頭向西進入中國。中國媒體報導，丹娜絲颱風中心昨晚9時先是在浙江溫州登陸，不久又移往海面，昨夜11時在浙江瑞安二次登陸，此後轉向西南境內，今天已進入福建境內，福州即宣布全市今天停課一天。

與一般西北太平洋颱風路徑迥異的是丹娜絲登陸中國後罕見地朝西南方向前進，除了從浙江進入南方的福建外，未來不排除進入江西南部甚至廣東北部，引起中國民眾討論。

不少中國民眾及一些氣象專家形容，丹娜絲的路徑「詭異」、「回馬槍」；也有人擔心丹娜絲即使減弱為熱帶性低氣壓，但殘餘環流仍可能為內陸地區帶來豪雨而致災；但也有人認為，颱風來下點雨，至少可以緩解連日來的高溫。

中國中央氣象台今早持續發布颱風藍色預警，指福建東部、中南部、廣東東部等地的部分地區將出現大豪雨，其中局部地區更可能降下特大豪雨。

因應丹娜絲颱風掉頭進入福建境內，福州市教育局8日晚間宣布，鑑於福州全市今天有豪雨到大豪雨，局部地區更有特大豪雨，為保障師生安全，今天停止所有教育教學活動一天，亦即停課。

福建省氣象局首席預報員黃美金說，歷史上一般颱風登陸中國後在福建平均停留時間約16.9個小時。但丹娜絲在福建的停留時間可能相當或「略長一些」，主要是丹娜絲登陸後西南季風湧入，持續不斷地提供充足水氣，使其結構能維持較長時間。

丹娜絲颱風 福建 豪雨

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