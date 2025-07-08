大陸最北的北極村都裝空調了！漠河35度高溫 當地人直呼活久見

大陸東北近日連續出現異常高溫天氣，多地氣溫突破歷史同期極值，連大陸最北的漠河北極村也遭遇35度高溫，當地人直呼「活久見」（活的時間久了什麼事都可能見到），並紛紛安裝空調。

快科技報導，多名北極村民宿經營者表示，因為近兩年夏天偶爾出現的高溫天氣，北極村少部分民宿已經開始安裝製冷空調。

一位當地村民表示，前一段時間出現了35度的氣溫，「我長這麼大也很少遇到這麼高的溫度，一些南方遊客甚至跟我說，漠河比他們那邊還熱。」

北極村是大陸黑龍江省漠河縣最北的村鎮，同時也是大陸最北的城鎮，由於處於北緯53度以上的高緯度地區，所以在夏季會發生極晝現象，白天通常長達17個小時以上；冬季則會發生極夜現象，北極村全年平均氣溫在零下30度以下，極端最低氣溫可達到零下50度。夏天北極村很少出現高溫，因此不少遊客會來這裡旅遊避暑。

中國天氣官微6月27日下午發文稱，今年年初氣溫一度低至零下43.6攝氏度的漠河已連續兩天出現35度以上的高溫，根據天氣預報，28日漠河可能將遭遇高溫三連擊。

而有記錄以來，漠河的唯一一次出現三連高溫是在1970年的6月26日至28日，這代表漠河今年的高溫天氣或與55年前完全重合。

小米集團副總裁、中國區總裁王曉雁日前發微博稱：「從6月24號開始，東北內蒙持續高溫，空調銷量暴漲，小米空調最高是去年同期的20倍。我們服務部緊急從各地組織安裝工程師趕赴東北、內蒙，保障給用戶及時安裝。 」

京東物流數據也顯示，從6月24日至今，黑龍江省內空調送貨、安裝訂單量較去年同期增長超300%。其中，7月4日更迎來「訂單井噴」，較去年增長400%，達到歷史最高峰值。