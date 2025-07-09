聽新聞
0:00 / 0:00

陸文創品大賽 熊貓戴三星堆面具 萌樣獲佳績

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「福星高照」大熊貓全家福。 本報德陽傳真
「福星高照」大熊貓全家福。 本報德陽傳真

近日，「2025四川特色旅遊商品大賽」落幕，來自德陽的三星堆文創產品再次「出圈」，「金烏紫陶壺」、「青銅神樹三星堆面具絲巾」和「福星高照．三星堆熊貓擺件」獲得二金一銅的佳績。特別是三星堆面具與大熊貓的跨界組合，獲得了眾多評委和網友的好評。

「三星堆熊貓擺件」以樹脂為載體，讓憨態可掬的大陸國寶熊貓戴上青銅獸面具頭飾，手中還舉著太陽形器。設計師巧妙融入了三星堆文物符號，熊貓的可愛憨態中和了青銅器原本的肅穆感。這款作品打破了傳統文創單純「復刻」文物的模式，採用「萌化」策略成功吸引了年輕群體的關注。

與此同時，「金烏紫陶壺」以雲南建水紫陶為原料，壺身精心鐫刻三星堆青銅神鳥紋路，將古蜀人對太陽的崇拜巧妙融入日常飲茶之中。「青銅神樹絲巾」則選用桑蠶絲為材質，以青銅神樹作為視覺核心，將通天之樹的枝幹與縱目面具的威嚴編織成流動的紋樣。

三星堆文創產品在此次大賽中的出色表現，不僅展示了古蜀文明的獨特魅力，也彰顯了當代設計的創新活力，通過將古老的三星堆文化與現代創意、實用功能相結合，從而讓千年文明走進現代人的生活。

文創 設計師

延伸閱讀

MLB／雙城「黑鱒」參戰全壘打大賽 暖心圓兒子遞毛巾夢

VR穿越三星堆 無錫掀德陽熱

MLB／連4年不參戰全壘打大賽 大谷翔平認現行賽制對他太難了

成都網紅塗鴉牆 熊貓花花竟變LABUBU…泡泡瑪特回應了

相關新聞

大陸最北的北極村都裝空調了！漠河35度高溫 當地人直呼活久見

大陸東北近日連續出現異常高溫天氣，多地氣溫突破歷史同期極值，連大陸最北的漠河北極村也遭遇35度高溫，當地人直呼「活久見」...

陸文創品大賽 熊貓戴三星堆面具 萌樣獲佳績

近日，「2025四川特色旅遊商品大賽」落幕，來自德陽的三星堆文創產品再次「出圈」，「金烏紫陶壺」、「青銅神樹三星堆面具絲...

兩岸技能賽上海登場 北市副市長林奕華低調到場觀摩

2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，台灣龍華科技大學、建國科技大學皆有師生赴滬參賽。...

北京機器狗陪逛街 化身小保母

一段機器狗在超市裡陪母子逛街、提包攜物、於人流中穿梭自如的視頻，近日在大陸社交平台悄然走紅。有網友驚嘆：「它怎麼知道誰是...

台棒球隊赴武漢 選手交流讚開心

7月5日，漢台棒球交流賽在湖北武漢正式開賽，來自兩岸的六支球隊在漢江灣進行兩天、三場的友誼賽，作為樂活兩岸漢台文化體育嘉...

搭港鐵不慎踩到女子腳...立即道歉仍遭踩鞋報復 乘客大喊1句反擊

搭乘港鐵人多擁擠，難免有碰撞。有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，指出進入車廂時因人多擁擠不小心踩到該女子的鞋，她立即道歉，卻被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。