陸文創品大賽 熊貓戴三星堆面具 萌樣獲佳績

近日，「2025四川特色旅遊商品大賽」落幕，來自德陽的三星堆文創產品再次「出圈」，「金烏紫陶壺」、「青銅神樹三星堆面具絲巾」和「福星高照．三星堆熊貓擺件」獲得二金一銅的佳績。特別是三星堆面具與大熊貓的跨界組合，獲得了眾多評委和網友的好評。

「三星堆熊貓擺件」以樹脂為載體，讓憨態可掬的大陸國寶熊貓戴上青銅獸面具頭飾，手中還舉著太陽形器。設計師巧妙融入了三星堆文物符號，熊貓的可愛憨態中和了青銅器原本的肅穆感。這款作品打破了傳統文創單純「復刻」文物的模式，採用「萌化」策略成功吸引了年輕群體的關注。

與此同時，「金烏紫陶壺」以雲南建水紫陶為原料，壺身精心鐫刻三星堆青銅神鳥紋路，將古蜀人對太陽的崇拜巧妙融入日常飲茶之中。「青銅神樹絲巾」則選用桑蠶絲為材質，以青銅神樹作為視覺核心，將通天之樹的枝幹與縱目面具的威嚴編織成流動的紋樣。

三星堆文創產品在此次大賽中的出色表現，不僅展示了古蜀文明的獨特魅力，也彰顯了當代設計的創新活力，通過將古老的三星堆文化與現代創意、實用功能相結合，從而讓千年文明走進現代人的生活。