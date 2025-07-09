台棒球隊赴武漢 選手交流讚開心

7月5日，漢台棒球交流賽在湖北武漢正式開賽，來自兩岸的六支球隊在漢江灣進行兩天、三場的友誼賽，作為樂活兩岸漢台文化體育嘉年華的主力項目，兩岸青年以棒球為紐帶，感受武漢的棒球魅力。

棒壘球在台灣向來是深受民眾喜愛的運動，而此次台灣兩支棒球隊伍組隊前往武漢礄口參賽，作為大陸有名的體育強區，培育出眾多優秀體育選手，有著「世界冠軍的搖籃」的美譽。

台灣棒球隊隊長歐冠志表示，「台灣棒球發展的比較久，會打棒球的通常是一群有自發性的人，而棒球有技巧性，講究團隊協作和個人技巧，球員基本功比較扎實，也都在進步。」來自台灣的李鎮宇表示，「希望正常發揮，不要失誤，賽前主要加強了基本功的訓練。」

開幕儀式後，台灣風師爺、台灣水獺兩支球隊，以及武漢扭蛋機、武漢JOJO girls、武漢高校聯隊和武漢台協4支球隊正式亮相，並在武漢體育公園進行交流和比賽。

台灣棒球選手王斌首次來到武漢，「這次參加棒球交流賽，就盡自己的全力去打，也是抱著交朋友的心態來參加的。」作為本次活動的觀賽者陳冠儒表示，「第一次以棒球的形式跟武漢的學生交流，蠻精彩的，大家都蠻開心的，交流的形式有達到」。

此次棒球交流賽促進了兩岸年輕選手之間的互動與友誼，來自武漢棒球俱樂部的成員也紛紛表示收穫良多。

武漢JOJO girls棒球俱樂部的Jerry觀察到並分享，「台灣棒球隊的氛圍很好，他們會認真對待每一個球，這是值得我們學習的。這樣的兩岸交流賽非常值得持續舉辦！」而來自武漢夜鶯棒球俱樂部的鄒韓峰則表示，「與台灣的選手交流的很開心，希望未來能持續發展友誼」。