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北京機器狗陪逛街 化身小保母

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
機器狗能準確跟隨小朋友、發現小朋友要撞到障礙物時會提前發出語音提醒、遇到其他孩子加入玩耍時能分清「自己家」的孩子。圖／取自影片截圖
機器狗能準確跟隨小朋友、發現小朋友要撞到障礙物時會提前發出語音提醒、遇到其他孩子加入玩耍時能分清「自己家」的孩子。圖／取自影片截圖

一段機器狗在超市裡陪母子逛街、提包攜物、於人流中穿梭自如的視頻，近日在大陸社交平台悄然走紅。有網友驚嘆：「它怎麼知道誰是媽媽，誰是孩子？」這是北京中關村科學城企業的一項最新技術成果。銀河通用日前正式推出自主研發的端到端導航大模型「TrackVLA」，具備純視覺環境感知、語言指令驅動、可自主推理等功能，有望加速機器人走進現實。  

據瞭解，TrackVLA能讓機器人擁有「聽、看、懂、走」的閉環運動能力：一雙眼睛看世界、一個智慧「大腦」做推理，無需提前建圖、不依賴遙操控制，實現語言驅動、泛化感知、自主推理、智慧交互與運動。它能靠視覺輸入理解環境，哪怕是沒見過的商場、電梯、遊樂區，它都能像人類一樣依靠模型內嵌的環境理解知識「現學現走」。

在TrackVLA的支撐下，人只需對機器狗說一句「跟著媽媽」，它就能立即識別「媽媽」對應的目標位置。如果說「換成跟孩子」，它也能瞬間切換物件，並通過語音回復確認。在人流密集的購物中心，面對複雜的場景、多變的環境中多個相似穿著的人，能準確識別原始目標並長時間自主跟隨，避免認錯人。甚至當目標走出視野，它也會通過即時的空間智慧和大模型推理能力「分析」出目標的大致位置，並規畫軌跡重新找回目標。

銀河通用相關負責人表示，TrackVLA成功在一系列陌生場景中完成了驗證：例如在超市穿梭於人流和貨架之間，準確跟隨母子；根據語音指令切換目標，並在兒童玩耍時發出提醒；從電梯進入陌生商場，完成連續跟隨任務；在人群密集的服裝店中穩定識別並避免遭他人干擾；在目標消失後迅速分析並重新定位。據了解，此次發布TrackVLA後，其機器人導航正式邁入端到端模型可商業化落地的階段。

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