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陸童血鉛案 專家：鉛中毒不可逆、傷兒童智商

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

甘肅天水麥積區褐石培心幼兒園違規使用添加劑導致大批幼兒血鉛異常，陸媒引述兒童鉛中毒防治專家、上海交通大學醫學院附屬新華醫院兒科學教授顏崇淮指出，幼兒園孩子的血鉛應在廿微克左右，鉛中毒會影響兒童智商，就算透過治療，智商也很難恢復到原來應有的水準。

上游新聞報導，顏崇淮說，對於在快速生長發育過程中的兒童來說，鉛的神經毒性最為明顯，可影響兒童的智商。「鉛的神經發育毒性可說是不可逆的」。他舉例說，血鉛升高到每升三百至四百微克，智商大約丟失七分，若透過積極治療，可能再爭取回來二至三分。百分之九十五以上的兒童鉛中毒患者，鉛都是透過消化道進入體內，嚴重程度主要依據血鉛水準判斷，愈高愈嚴重。

對於檢測結果數值差異，顏崇淮表示，不同實驗室化驗，由於方法不一樣會有一定差距，因為鉛在體內是微克，極其微量，不同實驗室檢查結果不一樣是正常的，但有一個限度，最多不會超過百分之廿。

報導指出，拿到鉛含量檢測報告後，不少家長情緒悲痛。至少有三名女性家長情緒激動，無法控制地掩面哭泣。其中一名女性家長因傷心過度，一度出現抽搐等症狀被送往救護。多名家長提到，學校有幾名學生平時都是由家長送飯，不在學校就餐。其中一名中班的孩子也在醫院做了檢查，因為不在學校吃飯，血鉛數據反而是最低的。

中毒 幼兒園

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