太扯！點心摻顏料 甘肅幼兒園233童鉛中毒

大陸甘肅「培心幼兒園」爆發血鉛案，共二三三幼兒受害，官方調查指出是後廚在麵點裡添加彩繪顏料所致。圖／取自紅星新聞

大陸甘肅天水市麥積區「培心幼兒園」近日爆發兒童鉛中毒事件，共有二三三位幼兒檢測結果呈現血鉛異常，引起高度關注。官方調查顯示，後廚人員在園長同意後，在製作點心食品時添加彩繪顏料造成。澎湃新聞指，多名老師血鉛也嚴重超標。目前園長、後廚人員等八人已遭刑事拘留。

培心幼兒園位於天水市麥積區褐石小區，現就讀幼兒二五一人。截至七日晚十時，二五一名幼兒已全部檢測。經醫療專家組根據血鉛標準認定，血鉛異常二三三人、正常十八人。

澎湃新聞報導，該園大多數孩子因血鉛異常，住進了西安市中心醫院，住院證上明確診斷為「鉛中毒」。

甘肅天水市聯合調查組昨日公布血鉛異常事件調查結果。經公安機關偵查，褐石培心幼兒園園長、法定代表人朱某琳，投資人李某芳，同意該園後廚人員透過網路平台購買彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作。

通報稱，公安部門查獲其藏匿的剩餘顏料。經檢驗，該顏料含鉛（包裝明確標識為不可食用）。工作組發現，幼兒園留樣的三色紅棗發糕、玉米捲腸包鉛含量分別為每公斤一○五二毫克、每公斤一三四○毫克，均超出食品安全國家標準中食品汙染物限量的每公斤○點五毫克的標準。

依照前述大陸官方標準，這批食品鉛含量超標達兩千倍之多。

澎湃新聞指，七日深夜，幼兒園老師檢測報告陸續出爐，多位老師檢測結果也呈現超標，平日她們與孩子們在幼兒園內同吃同住。

央視報導，天水市政府副市長、市公安局長郭慶祥表示，麥積區公安分局已以涉嫌生產有毒、有害食品罪，將前述相關共八人，依法刑事拘留；另有二名涉案人員被依法採取取保候審強制措施。

針對受影響幼兒，甘肅衛健委主任張浩表示，已抽調省級中毒、重症、兒科等專家十八名，確定三家省、市定點醫院，建立綠色通道，在天水第二人民醫院開設鉛中毒、兒科、心理諮詢等專家門診，保障治療需求。

這起事件堪稱大陸今年最嚴重的食安事件，受到大陸民眾高度關注，許多父母關注幼兒食安與鉛中毒後遺症。不少人也聯想到了二○○八年的「三聚氰胺」奶粉事件。