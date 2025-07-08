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兩岸技能賽上海登場 北市副市長林奕華低調到場觀摩

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，上海市台辦主任金梅（右2）、大陸海協會副會長黃文濤（右4）8日下午到場觀賽。記者陳宥菘／攝影
2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，上海市台辦主任金梅（右2）、大陸海協會副會長黃文濤（右4）8日下午到場觀賽。記者陳宥菘／攝影

2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，台灣龍華科技大學、建國科技大學皆有師生赴滬參賽。據了解，台北市副市長林奕華8日低調到場觀摩比賽，上海市台辦主任金梅也現身陪同。由於今年台北、上海雙城論壇輪到在上海舉行，林奕華此次訪滬，將是雙城官員討論論壇籌辦事宜的絕佳機會。

2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽7日至10日在上海登場，此次活動是因應上海將於2026年承辦第48屆國際技能競賽而首次舉辦，共設有機器人系統集成、CAD機械設計、網站技術、物流與貨運代理、美容、美髮等6個比賽項目。兩岸四地近90名選手參加，台灣選手約占一半。

據了解，龍華科大有數名老師率領20多位學生參賽。建國科技大學國際合作及交流處國際長宋忠霖受訪則表示，由於建國科大與上海二工大是合作很久的姊妹校，一直有密切交流，此次共有30名學生、10名老師前來上海參賽，參與包括美容、美髮、CAD機械製圖等項目。

宋忠霖指出，這次邀請賽類型屬於友誼熱身賽，此次率隊赴陸前也有事先通報教育部，他強調，只要符合安全前提，希望多給學生一些切磋、練兵的機會。

此次邀請賽正式賽事於8日分散在上海第二工業大學4個場館進行。據了解，8日下午2點多，台北市副市長林奕華現身校內觀摩，其中包含前往機器人系統集成賽場，在現場與來滬參賽的龍華科大老師們交流，了解比賽情況，總計停留約20分鐘。上海市台辦主任金梅也在場陪同。不過林奕華此行相當低調，主辦方對於她是否到訪三緘其口，林也未出席下午4點15分舉行的頒獎儀式。

值得一提的是，今年台北上海雙城論壇輪到上海主辦，按往例多在7、8月登場，不過今年適逢國內大罷免浪潮，加上中央對於地方政府進行兩岸交流態度趨於緊縮，今年活動能否順利舉行，台北市長蔣萬安能否再到上海進行城市交流，備受矚目。

據了解，上海方面的態度希望能續辦雙城論壇。林奕華此次藉由兩岸四地青年技能邀請賽的機會前來上海，並與上海台辦官員接觸互動，將是雙城官員討論論壇籌辦事宜的絕佳機會。

8日下午登場的邀請賽頒獎儀式，包含上海市委常委陳通、大陸海協會副會長黃文濤、大陸人社部國際合作司司長呂玉林、上海台辦主任金梅、上海第二工業大學黨委書記陸敏、上海市教育委員會副主任趙震、上海市人社局副局長費予清等官員出席。

2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，此為機器人系統集成賽場。記者陳宥菘／攝影
2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，此為機器人系統集成賽場。記者陳宥菘／攝影
2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，8日下午舉行頒獎儀式。記者陳宥菘／攝影
2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，8日下午舉行頒獎儀式。記者陳宥菘／攝影

上海 主任 林奕華 蔣萬安 雙城論壇

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