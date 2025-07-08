擁有三十五年歷史 香港僅存大型舊式酒樓金鐘名都結業

香港酒樓結業潮再有故事，繼鴻星海鮮酒家結業後，星期一再傳金鐘名都酒樓結業。這間酒樓有三十五年歷史，其地處交通要衝，又是大型舊式酒樓，為港人所熟悉。其結業消息傳來，香港人直接哀嘆推小車送點心的老式酒樓就此消失。

名都酒樓位於金鐘統一中心，地處香港地鐵大型轉車站的上蓋，又有巨型招牌，來來往往金鐘的港人，無人不知名都酒樓。但這間酒樓所屬集團傳出消息，說酒樓東主因應港人消費模式改變、經濟環境轉差等因素，決定九月二十七日結束名都業務，連物業也要出售。

名都酒樓是高級中菜廳聘珍樓集團所屬酒樓，聘珍樓一八八七年在日本創立，及在橫濱唐人街開設日本聘珍樓，已有一百三十五年歷史。一九九二年聘珍樓進軍香港，在香港鬧市中心開設名都酒樓，走高檔路線，因有巨大的宴會廳，力接中環商家的大型宴會，可宴開百席，同場千名食客用餐，在香港算是一景。

名都酒樓雖開在極西化的金鐘，卻保留典型的中式精緻點心，有不少懷舊點心如沙翁、蝦子柚皮等等提供。酒樓還有香港已碩果僅存的點心車，仍有阿嬸推著小車給茶客提供桌旁自選，拿一籠點心阿嬸蓋一個章，最後不知不覺就拿多了幾籠，到埋單才知又奢侈了點。不少港人在網上感慨，名都一去，此情此景不再。要結業的消息傳出，名都的飲茶午市要排隊等候。

名都留下的大型宴飲場地，據港府土地註冊處資料，場所屬統一中心四樓全層舖位，原由聘珍樓集團持有，該舖位已出售，新買家為香港科技大學。香港科技大學回應，校方會購入單位用於教學相關用途。據稱科大商學院一直在市區商業中心設立教學設施，以便就讀商學院課程的學生上課及交流。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康