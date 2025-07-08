遊港不滿！陸女堅拒再來港 列出香港4大問題：比大陸落後30年

香港在大陸遊客眼中是這個樣子？網路瘋傳1段影片，有大陸大媽來香港旅遊後感到失望，拍片列出香港4大「罪狀」，包括香港人態度、街道問題等，聲聲「香港真的比大陸落後多了」，又稱其女兒也「堅決不來香港」。

影片引來兩地網友爭論，有人認同大陸大媽說法，「香港真的是落後了很多」、「一般香港人不喜歡聽這些事實」；但也有網友認為香港人民質素高，反問：「你數落完香港是不是覺得自己優越很多？」

大陸大媽列香港4大問題批「比大陸落後」

這段影片長1分26秒，近日於Threads等社交平台流傳。影片中，大陸大媽拍攝與女兒在香港太子旅遊畫面，列出香港4大問題，包括香港人態度冷漠、街道凌亂、環境差，以及港鐵站「陳舊」，形容香港比大陸落後了30年，「現在看來香港真的比大陸落後多了」。

香港問題一：香港人態度冷漠

該大陸大媽表示，「香港人都表情冷淡，我很少看到香港人臉上有笑容，每個人都在匆匆忙忙的趕路」。

香港問題二：街道凌亂

該大陸大媽批評香港街道擺攤雜亂，「香港的街道你看多亂，這街上可以擺攤擺的這麼亂這麼差，這如果在我們廣東佛山市，廣州絕對不會這個樣子」。

香港問題三：街道環境差

該大陸大媽指出，香港街道地上有很多垃圾，環境很差，「香港給我的感覺就是二、三十年前的樣子，就是我們城市二三十年前的樣子，地上的環境也挺差，經常地上有很多垃圾，紙皮紙屑，現在我們的城市，基本上地上看不見這些垃圾」。

香港問題四：港鐵設施陳舊

該大陸大媽走到港鐵太子站，形容設施陳舊，且十分恐怖，「香港的地鐵站特別陳舊，一下了地鐵坐電梯，發出咣咣噹噹的聲音，好恐怖，感覺那個電梯很快就要壞的感覺」。她又說，到自動售票機買車票相當困難，「櫃員機買票特別難買，投（幣）進去投幾次都買不成，要不停的投，我們兩個人在這裡投了5、6次才投成功，才買成票」。

大陸大媽：女兒堅決不來香港

該大陸大媽最後提到，原本想讓女兒來香港工作，但女兒來香港看環境後，大感失望，「徹底放棄了這個念頭，她（女兒）說堅決不來香港」。

兩地網友爭論

兩地網友看過影片議論紛紛，有人認同大陸大媽說法，「她有些說得對，香港真的落後了很多」、「她說關於街道的是事實，香港的街道都是破破爛爛，馬路也是爛的。比廣西南寧市（二線）的路爛得多。服務人員也是不笑的。但一般香港人不喜歡聽這些事實」。

然而也有網友不認同大陸大媽觀點，認為香港人民質素高，「香港是眾所周知的人民素質高吧？至少不會隨地大便」、「其實只有太子，地鐵和買票已經見識到這位遊客有多落後，落後的可能不是香港，而是他本人。」、「可是我覺得香港的燒臘好好吃啊」。也有網友反問：「我去過很多不同的城市旅遊，就算那個城市不符合我旅遊的要求，我也懶得浪費時間拍片、剪片這地方，你列舉完香港後，是否覺得自己優越了很多？」

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文章授權轉載自《香港01》