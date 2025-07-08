搭港鐵不慎踩到女子腳...立即道歉仍遭踩鞋報復 乘客大喊1句反擊

搭乘港鐵人多擁擠，難免有碰撞。有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，指出進入車廂時因人多擁擠不小心踩到該女子的鞋，她立即道歉，卻被女子接連踢腳兼用力踩鞋報復，當時她未有還擊。下車後，原PO竟冤家路窄在出口遇到同1名女子，她待女子先搭手扶梯，再大叫1句，試圖引起他人注意，女子急忙在手扶梯行走離開，成功還擊。

該港鐵乘客於Threads發文大嘆「今日被踩腳姐襲擊」，她講述搭乘港鐵時人多擁擠「不小心踩到了她的鞋子」，已立即道歉，「那些人正擠進來，我無法換位，感覺到有隻腳踢了我一下，那我就當他不小心好了，立刻往旁邊走了一點站著」。

搭港鐵不慎踩到女子的腳

當列車到達中環站，原PO下車時，「那個女人再用力踩我的鞋子」，原PO怒斥「這次一定是故意的，還要踩完都不出聲」。隨後，原PO竟冤家路窄，在同1個出口遇到該女子，她待女子先搭手扶梯，再站在其身後，大喊1句「我被踩腳姐姐襲擊了！快來救我，這人瘋了！」，隨後「那個瘋婆子坐電梯走了」，原PO認為自己已成功還擊。

原PO即時道歉仍遭踢腳踩鞋報復

原PO不滿指，「我踩了你一下，輕輕地說了聲對不起，你卻拖著我兩下！不拍你的照片也不是人」，又提醒網友「中環ifc上班，小心這個踩腳姐」。

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文章授權轉載自《香港01》