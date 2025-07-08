快訊

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

搭港鐵不慎踩到女子腳...立即道歉仍遭踩鞋報復 乘客大喊1句反擊

香港01／ 撰文：謝茜嘉
地鐵示意圖。ingimage
地鐵示意圖。ingimage

搭乘港鐵人多擁擠，難免有碰撞。有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，指出進入車廂時因人多擁擠不小心踩到該女子的鞋，她立即道歉，卻被女子接連踢腳兼用力踩鞋報復，當時她未有還擊。下車後，原PO竟冤家路窄在出口遇到同1名女子，她待女子先搭手扶梯，再大叫1句，試圖引起他人注意，女子急忙在手扶梯行走離開，成功還擊。

該港鐵乘客於Threads發文大嘆「今日被踩腳姐襲擊」，她講述搭乘港鐵時人多擁擠「不小心踩到了她的鞋子」，已立即道歉，「那些人正擠進來，我無法換位，感覺到有隻腳踢了我一下，那我就當他不小心好了，立刻往旁邊走了一點站著」。

搭港鐵不慎踩到女子的腳

當列車到達中環站，原PO下車時，「那個女人再用力踩我的鞋子」，原PO怒斥「這次一定是故意的，還要踩完都不出聲」。隨後，原PO竟冤家路窄，在同1個出口遇到該女子，她待女子先搭手扶梯，再站在其身後，大喊1句「我被踩腳姐姐襲擊了！快來救我，這人瘋了！」，隨後「那個瘋婆子坐電梯走了」，原PO認為自己已成功還擊。

原PO即時道歉仍遭踢腳踩鞋報復

原PO不滿指，「我踩了你一下，輕輕地說了聲對不起，你卻拖著我兩下！不拍你的照片也不是人」，又提醒網友「中環ifc上班，小心這個踩腳姐」。

延伸閱讀：

遊港不滿！內地女堅拒再來港　力數香港4大問題：比內地落後30年

小巴司機邊揸車邊搖身擺手！乘客拍片直擊過程　網民驚：仲唔落車

文章授權轉載自《香港01》

Threads 乘客 港鐵 車廂 鞋子 香港

相關新聞

兩岸技能賽上海登場 北市副市長林奕華低調到場觀摩

2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行，台灣龍華科技大學、建國科技大學皆有師生赴滬參賽。...

遊港不滿！陸女堅拒再來港 列出香港4大問題：比大陸落後30年

香港在大陸遊客眼中是這個樣子？網路瘋傳1段影片，有大陸大媽來香港旅遊後感到失望，拍片列出香港4大「罪狀」，包括香港人態度、街...

擁有三十五年歷史 香港僅存大型舊式酒樓金鐘名都結業

香港酒樓結業潮再有故事，繼鴻星海鮮酒家結業後，星期一再傳金鐘名都酒樓結業。這間酒樓有三十五年歷史，其地處交通要衝，又是大...

抗戰勝利80年 北京抗戰館新展突出共產黨主導抗戰敘事

今年是抗戰勝利80周年，相較台北方面的低調，北京則是高調紀念，在最新推出的抗戰主體展覽中，特別突出強調中國共產黨在抗戰的...

搭港鐵不慎踩到女子腳...立即道歉仍遭踩鞋報復 乘客大喊1句反擊

搭乘港鐵人多擁擠，難免有碰撞。有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，指出進入車廂時因人多擁擠不小心踩到該女子的鞋，她立即道歉，卻被...

襄陽15歲女出工幫父 扛空調上5樓 「真正千金頂」

近日，湖北襄陽一名15歲的女孩利用暑假，跟隨父親安裝空調的視頻在抖音平台走紅。酷暑之下，高一女孩與父親合力搬運3匹空調上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。