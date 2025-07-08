海峽青年技能邀請賽 兩岸四地學子切磋競技

2025海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽在上海第二工業大學召開，兩岸四地學子切磋競技，這場賽事也被選手視為明年國際技能競賽的練兵暖身戰場。

2025海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽於7至10日在上海第二工業大學舉辦，賽事項目包括美容美髮、網路技術、機器人系統集成等多個項目；邀請賽今天下午舉辦頒獎典禮，後續尚有互動交流、參訪等安排。

建國科技大學與龍華科技大學均有老師率學生團赴上海參加邀請賽。

建國科技大學國際合作及交流處國際長宋忠霖受訪表示，這次計有30名學生、10名老師前來上海參加邀請賽，參賽項目包括美容美髮、CAD機械製圖、創新產品設計與其他等項目。

宋忠霖談起參賽契機。他說，建國科技大學與上海第二工業大學為合作許久的姊妹校，一直有密切交流；這次邀請賽算是給學生練兵機會，透過這樣的友誼熱身賽，為備戰國際技能競賽提供多個練習機會。

宋忠霖提到，這場技能邀請賽是第一次舉辦，有為明年將在上海舉辦的第48屆國際技能競賽暖身的味道。率領學生前來上海參加邀請賽有事先通報教育部，只要符合安全前提，希望可以多給學生一些切磋、練習的機會。

在機器人系統集成賽事現場，場邊學生介紹，各個小組是由兩岸四地學生打散組成，現場才知道競賽題目，必須在短時間內彼此合作、溝通，發揮團隊精神解決問題。

國際技能組織董事會成員馮建強於致詞時鼓勵學生揮發所學、回饋社會。馮建強說，練成的技能是任何人都拿不走的，期望學生們好好地發揮所學，建好城市、地區、國家，在未來投入更多的創新與創意，讓世界更加美麗。

上海市台辦主任金梅等人也赴賽事場地了解賽事進行狀況，她未受訪也未上台致詞。