快訊

明、後2天水氣更多！中南部仍須注意降雨 10天後恐又有颱風生成

南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

海峽青年技能邀請賽 兩岸四地學子切磋競技

中央社／ 上海8日電

2025海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽在上海第二工業大學召開，兩岸四地學子切磋競技，這場賽事也被選手視為明年國際技能競賽的練兵暖身戰場。

2025海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽於7至10日在上海第二工業大學舉辦，賽事項目包括美容美髮、網路技術、機器人系統集成等多個項目；邀請賽今天下午舉辦頒獎典禮，後續尚有互動交流、參訪等安排。

建國科技大學與龍華科技大學均有老師率學生團赴上海參加邀請賽。

建國科技大學國際合作及交流處國際長宋忠霖受訪表示，這次計有30名學生、10名老師前來上海參加邀請賽，參賽項目包括美容美髮、CAD機械製圖、創新產品設計與其他等項目。

宋忠霖談起參賽契機。他說，建國科技大學與上海第二工業大學為合作許久的姊妹校，一直有密切交流；這次邀請賽算是給學生練兵機會，透過這樣的友誼熱身賽，為備戰國際技能競賽提供多個練習機會。

宋忠霖提到，這場技能邀請賽是第一次舉辦，有為明年將在上海舉辦的第48屆國際技能競賽暖身的味道。率領學生前來上海參加邀請賽有事先通報教育部，只要符合安全前提，希望可以多給學生一些切磋、練習的機會。

在機器人系統集成賽事現場，場邊學生介紹，各個小組是由兩岸四地學生打散組成，現場才知道競賽題目，必須在短時間內彼此合作、溝通，發揮團隊精神解決問題。

國際技能組織董事會成員馮建強於致詞時鼓勵學生揮發所學、回饋社會。馮建強說，練成的技能是任何人都拿不走的，期望學生們好好地發揮所學，建好城市、地區、國家，在未來投入更多的創新與創意，讓世界更加美麗。

上海市台辦主任金梅等人也赴賽事場地了解賽事進行狀況，她未受訪也未上台致詞。

上海 國際技能競賽 香港

延伸閱讀

酸郭智輝爽賺紅錢是台灣經濟部長第一人 張斯綱：賴清德還要包庇？

滬樂高樂園開幕了 住宿預訂增3.5倍 搜索量也暴增5倍

獨／雙城論壇因大罷免卡關？雙方官員下周有望首度碰面

上海入境遊客同比增長38.5％

相關新聞

抗戰勝利80年 北京抗戰館新展突出共產黨主導抗戰敘事

今年是抗戰勝利80周年，相較台北方面的低調，北京則是高調紀念，在最新推出的抗戰主體展覽中，特別突出強調中國共產黨在抗戰的...

襄陽15歲女出工幫父 扛空調上5樓 「真正千金頂」

近日，湖北襄陽一名15歲的女孩利用暑假，跟隨父親安裝空調的視頻在抖音平台走紅。酷暑之下，高一女孩與父親合力搬運3匹空調上...

宿管大爺熱死後 山東2大學急裝空調 稱「本來就要裝」

中國多地高溫持續，部分地區最高溫可達攝氏39度。日前一名山東青島大學的宿舍管理員疑似因為天氣太熱，昏迷後離世。隨後傳出青...

湖南1隻金毛進餐館蹭涼 6分鐘後被拖出死亡 店家幹的？

日前，湖南永州的一隻金毛犬(黃金獵犬)跑出家裡，走到餐廳內蹭空調避暑，6分鐘後卻被店家拖出店鋪後死亡，寵物醫院的檢查結果...

甘肅幼兒園血鉛案／傷智商難恢復 家長傷心過度送醫

甘肅省天水麥積區褐石培心幼兒園違規使用添加劑導致部分幼兒血鉛異常，目前已知有70名幼兒數據超標。兒童鉛中毒防治專家、上海...

山東艦離港 5天3萬人登艦參觀 駐港外媒大都沒獲邀採訪

海軍山東艦航母編隊7日圓滿結束為期5天赴港訪問行程，分兩條航線離開。歡送山東艦編隊離港的儀式7日早在解放軍駐港海軍基地昂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。